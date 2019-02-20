Ангола: будущий лидер по добыче алмазов в Африке

Алмазы – главная движущая сила экономики Анголы. Стоимость всего семи камней на интернет-аукционе – 17 миллионов долларов. Воспользуемся редкой возможностью увидеть, как их добывают.

– Этот выпуск передачи «Бизнес в Анголе» мы начинаем на высоте 7300 м, – передаёт корреспондент Euronews Крис Бернс. – Мы направляемся на северо-восток страны, чтобы увидеть алмазный рудник. Вместе с нами – глава Африканского совета по алмазам Мазе Фула Нгенге. Ангола заявляет о намерении стать лидером по добыче алмазов в Африке. Как вы думаете, Мазе, это удастся?

– Несомненно. Страна проводит благоприятную для этого политику, внеся недавно определённые изменения в законодательство. Ангола, определённо, встала на верный путь.

– Тогда давайте окинем взглядом местность.

Алмазная концессия «Куанго» – государственно-частное предприятие, где трудятся 700 человек. Огромные бульдозеры срывают верхний слой почвы; экскаваторы загружают грунт в самосвалы.

– Майкл, расскажите нам об этом процессе, который мы наблюдаем. В чём он состоит?

– Это первый этап нашей деятельности, – рассказывает Майкл Веир, ответственный за горные работы. – Бульдозеры снимают слой красной глины, песок Калахари.

– А затем в дело вступают экскаваторы.

– Да, верно.

В этом году концессия планирует инвестировать здесь более 20 миллионов долларов. Активно ведётся геологоразведка – в Куанго ежедневно проводят бурение и отбирают образцы грунта в поисках богатых алмазами пород.

– Мы нашли перспективный пласт, рудную зону – на глубине от 25 до 27 м.

Здесь выгружают алмазную породу. Этот комплекс сортировочных машин может обработать более 130 тонн грунта в час.

– Похоже на гигантскую стиральную машину... Мы всё ближе к алмазам, не так ли?

– Да, именно так, – говорит Диана Пинто, горный мастер. – Здесь лишь идёт простой процесс сортировки. А после того, как всё промыто, вновь идёт сортировка, на три потока. И тогда уже весь отобранный материал направляется к сепаратору для обогащения в плотной среде, где фактически оседают все алмазы.

– Именно это мы там и видим.

– Да.

– Там, возможно, есть алмазы.

– Там определённо есть алмазы.

Затем, в помещении, находящемся под усиленной охраной, происходит заключительная сортировка. Специалисты-геммологи отбирают драгоценные камни среди обычных.

– Они бывают разных цветов, – говорит Мазе Фула Нгенге, – вот несколько розовых, они встречаются весьма редко и очень ценятся. И ещё несколько белых алмазов – камни очень хорошего качества, ювелирного качества.

А когда разработка завершена, приходит пора высаживать здесь растения, чтобы вернуть землю к прежнему виду.

– Мы по закону обязаны так действовать, – объясняет Майкл Веир. – Завершив добычу полезных ископаемых, мы восстанавливаем территорию и возвращаем здесь местную флору и фауну.

Австралийская компания Lucapa, работающая в Анголе, оптимистично смотрит в будущее, ожидая, что власти примут меры по либерализации отрасли.

– Вы увидите, что в Анголу потечёт ещё больше инвестиций, когда эти меры будут опубликованы, – считает руководитель компании Стефен Везерал. – Открытие рынка станет важной вехой в ангольской алмазной промышленности.

Когда Ангола сможет стать лидером алмазной отрасли в Африке? Глава государственной алмазной компании Endiama Жозе Мануэл Августо Ганга отмечает, что для этого предстоит ещё немало потрудиться:

– Требуется провести большую работу, понадобятся геологические исследования, разведка новых месторождений, что и приведёт в итоге ко всё более значимой международной роли в алмазодобывающей отрасли.

На этом завершается наш выпуск передачи «Бизнес в Анголе». Мы благодарим вас за внимание, до новых встреч на телеканале Евроньюс!