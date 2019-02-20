Как евро может бросить вызов доллару?

В своём ежегодном послании о положении в ЕС председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал продвигать евро в качестве глобальной валюты, чтобы бросить вызов доллару США. В ЕС считают евро одним из главных символов Европейского союза, при этом для многих предприятий привычной валютой здесь остаётся доллар. В этом выпуске «Реальной экономики» мы поговорим о том, как европейской валюте догнать доллар.

Расчёты за более чем половину всего внешнего импорта в ЕС, в 2016-м году производились в долларах США. В то же время лишь треть товаров, ввезённых в ЕС, была оплачена общеевропейской валютой. Американский доллар доминирует в трёх секторах: энергетика, сырьё и транспорт. Более 80% европейского импорта энергоносителей оценивается и оплачивается в долларах, несмотря на то, что поставки идут в основном из России, Ближнего Востока и Африки. Общая стоимость энергоносителей за последние пять лет составляет 240 миллиардов евро.

Аналогичная ситуация наблюдается на рынках сырья и продовольствия. Что касается транспортного сектора, то практически все расчёты в авиастроении производятся в долларах. Для экспорта наблюдается обратная картина: почти половина товаров, покинувших ЕС, была оплачена в евро, лишь треть – в долларах.

По данным Еврокомиссии, опубликованным в 2016 году, крупные фирмы реже выставляют счета в евро. Означает ли это, что малые и средние предприятия ЕС стремятся в большей степени использовать общеевропейскую валюту? Корреспондент Euronews Шарлотта Кан отправилась в порт Антверпен, откуда множество товаров из ЕС экспортируется в другие страны.

Одна из самых известных статей бельгийского экспорта – шоколад. Каждый год здесь производится более 8000 тонн шоколада. Изделия шоколадной фабрики города Олен продаются почти в 100 странах. 20% продукции экспортируется в Азию.

«Увеличение доли евро в международных расчётах определённо означало бы рост для нашей компании и для других компаний ЕС, – отмечает Давид Вермеир, один руководителей Бельгийской шоколадной группы, – ведь это сделало бы нас более конкурентоспособными, чем американские компании, и значительно упростило бы процесс продаж. При торговле с Азией мы всегда используем евро, у нашей компании такая политика, поскольку это облегчает нам ведение дел».

В Евросоюзе около половины экспорта номинирована в евро, а треть – в долларах. При этом в США большая часть экспорта указана в своей валюте.

С нами беседует Франческо Пападио, сотрудник Института Брейгеля: «Что даёт Соединённым Штатам повсеместное использование доллара? Это во многом касается вопросов торговли. Расчёты в собственной валюте, конечно, помогли бы импортёрам и экспортёрам, и помогли бы, в частности, малым и средним предприятиям. Во-первых, это устранило бы валютные риски. Во-вторых, это помогло бы им финансово, потому что оформлять торговые кредиты и все виды финансирования в собственной валюте гораздо удобнее».

Порт Антверпена занимает площадь более 13 тысяч гектаров, он удачно расположен в устье реки Шельды на берегу Северного моря, что делает его ключевым перевалочным пунктом. Это второй по важности грузовой порт ЕС, а в мире он – на 11-м месте.

«Порт Антверпена – это место, откуда бельгийский шоколад, как и многие другие товары производства ЕС, покидает страну, отправляясь на экспорт, – говорит корреспондент Euronews Шарлотта Кан. – И если бы в мире шире использовали общеевропейскую валюту, то разве это не способствовало бы экспорту из ЕС – другими словами, разве это не привело бы к большему экономическому росту Евросоюза?»

Международная роль евро касается не только торговли. Предприятия и иностранные правительства используют евро для выпуска долговых обязательств: к концу 2017-го года более 20% долговых обязательств на международных рынках было выпущено в евро. А кроме того, у иностранных центральных банков есть международные резервы, где доля евро составляет около 20%.

По данным Международного валютного фонда, доля доллара в валютных резервах уменьшается, а доля евро растёт.

Мы направились в столицу Латвии Ригу, чтобы поговорить с ответственным за общеевропейскую валюту. В передаче Euronews «Реальная экономика» принял участие вице-председатель Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

Саша Вакулина:

Спасибо, что встретились с нами.

Валдис Домбровскис:

Доброе утро!

Саша Вакулина:

Что стоит за этими данными в последнем отчете Международного валютного фонда?

Валдис Домбровскис:

Следует принять во внимание ряд факторов. Но, во всяком случае, полагаю, это указывает, что, несмотря на свой небольшой возраст – а евро всего 20 лет – он уже стал успешной и сильной мировой валютой. А ещё один фактор состоит в том, что в последние годы мы наблюдали множество односторонних действий со стороны США в отношении торговли и долларовых операций, что также может способствовать переходу на евро.

Саша Вакулина:

В последнем коммюнике Еврокомиссии говорится, что создание Экономического и валютного союза и Банковского союза поможет укрепить международную роль евро.

Валдис Домбровскис:

Это один из факторов. Для нас речь идёт скорее об основе для более целенаправленных действий. Ведь ясно, что для укрепления позиций евро на международном уровне требуется, прежде всего, чтобы он был сильным на внутреннем рынке. И для этого действительно мы стремимся завершить создание Банковского союза, создания союза рынков капитала. И рассматриваем предложения о том, как усилить устойчивость экономики еврозоны.

Саша Вакулина:

Еврокомиссия провела ряд целевых консультаций для изучения вопроса о том, как повысить международную роль евро в конкретных секторах. Имеет ли смысл устанавливать правила и, в каком-то смысле, вынуждать предприятия больше использовать евро?

Валдис Домбровскис:

Прежде всего, если мы хотим усилить международную роль евро, – не думаю, что мы сможем заставить компании за пределами ЕС использовать евро. Решения принимает именно бизнес, и за пределами ЕС компании вполне могут выбрать доллар или местную валюту – это их решение. Наш подход здесь заключается не столько в том, чтобы изменить положение вещей путём регулирования, а в том, чтобы создать нужные стимулы для участников рынка, а также для предприятий, чтобы они могли полагаться на евро и могли быть защищены от односторонних действий, к которым сейчас нередко прибегают США, в ряде случаев используя расчёты в долларах как инструмент влияния.

Саша Вакулина:

Спасибо

Валдис Домбровскис:

Спасибо

Саша Вакулина:

А мы благодарим наших зрителей. До скорой встречи в новых выпусках «Реальной экономики» на Euronews.