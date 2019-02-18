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Срочная новость

Объединенные Арабские Эмираты

Ростех объяснил срыв сроков создания МС-21 санкциями США

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 Андрей Позняков 
МС-21 перед тестовым полётом в мае 2017
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Начало серийного производства новейшего российского авиалайнера МС-21 отложили как минимум на год — до конца 2020 — из-за американских санкций. Эту версию подтвердил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Он связывает задержку с прекращением поставок композитных материалов из США. Теперь Объединённая авиастроительная корпорация рассчитывает на отечественные разработки, испытания этой продукции завершаются, — говорит Чемезов.

Вместе с тем глава Ростеха признал, что у Объединённой авиастроительной корпорации, которая занимается созданием МС-21, есть и серьёзные финансовые проблемы. Он рассказал о выявлении в ходе аудита ОАК нехватки примерно четверти триллиона рублей. Ранее Ростех взял на себя обязательство профинансировать авиастроителей, в частности, проект МС-21: при этом госкорпорация должна будет получить полный контроль над ОАК.

Видеомонтаж • Андрей Позняков