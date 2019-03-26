МС-21 импортозамещённый

В российском правительстве говорят об успешной реализации программы импортозамещения ключевых деталей новейшего лайнера МС-21. В ходе выступления на малайзийском международном авиашоу глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что уже завершаются испытания композитного крыла отечественного производства. Эту работу начали из-за отказа США от поставок компонентов для российского лайнера в связи с санкциями против Москвы. По словам Мантурова, следствием этого стал перенос начала серийного производства самолёта как минимум на полгода. При этом министр настаивает на том, что наибольшие потери от срыва сотрудничества понесли Соединённые Штаты: потери американской стороны чиновник оценил в 200 миллионов долларов.

Ранее Ростех объяснял санкциями срыв сроков создания самолёта, признав при этом, что аудит выявил у Объединённой авиастроительной корпорации, которая занимается разработкой МС-21, серьёзные финансовые проблемы.