Путешествие по Великобритании перед "брекситом": Северная Ирландия

Наше путешествие по Великобритании завершается в Северной Ирландии, которая стала настоящим камнем преткновения в ходе переговоров по «брекситу».

Более 30 лет здесь продолжался конфликт относительно статуса региона. Жертвами противостояния стали более 3500 человек. Некоторые опасаются, что «брексит» приведёт к возобновлению насилия, которое прекратилось лишь после подписания мирного соглашения в 1998 году. Мы направились в город Дерри, который находится на самой границе Северной Ирландии, и где более 78% голосов было отдано за сохранение страны в Евросоюзе.

С корреспондентом NBC Александром Смитом беседует Гэйвин Моррисон, здешний медицинский работник:

– Могу вам сказать, что город сильно изменился за последние 30 лет...

Никто не хочет возвращения к насилию. Думаю, для этого потребовалось бы приложить немало усилий. Но всё же ни в чём нельзя быть абсолютно уверенным.

Александр Смит:

– Почти 80% людей проголосовали здесь за то, чтобы остаться в ЕС, как и почти во всей Северной Ирландии. Но всё же остальная часть страны выводит вас из Евросоюза. Какие чувства у вас это вызывает?

Гэйвин Моррисон:

– Такое чувство, что вас лишили демократических прав... Ведь мы же проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, а нас выводят вопреки нашей воли. Меня заботит будущее моих родных, для них было бы лучше оставаться в Евросоюзе.

Но, как и других местах Великобритании, не все здесь, в Северной Ирландии, с этим согласны.

Дэвид Хенри, докер:

– Я голосовал за выход, потому что иностранцы, согласные работать за гроши, просто наводнили страну, и у нас упала зарплата, ухудшились условия труда.

Сильнее всего в Северной Ирландии поддержали «брексит» жители графства Антрим.

Александр Смит:

– В Вестминстере – хаос, звучат страшные прогнозы о падении экономики после «брексита». Это как-то повлияло на ваше отношение к перспективе выхода из ЕС?

Дэвид Хенри:

– Нет, ни капли. Вестминстер утратил связь с народом, они утратили связь с демократией. Мы подавляющим большинством проголосовали за выход из ЕС, и мы хотим выхода.

Александр Смит:

– Что бы вы сказали тем, кто стремится провести новый референдум или просто отменить «брексит»?

Дэвид Хенри:

– Ну и сколько раз мы будем голосовать? Может быть, три раза – для надёжности? Вы забыли, что такое демократия? Страна проголосовала за выход, и тому были серьёзные причины.

Александр Смит:

– И это ваше окончательное слово?

Дэвид Хенри:

– Да. Всё очень просто.

Просто. Именно так многим видился «брексит». Простое демократическое голосование – либо в ЕС, либо вне ЕС. Но сейчас всё выглядит гораздо сложнее.

Александр Смит:

– Мы пришли на ветреное побережье Северной Ирландии, и здесь завершается наша поездка. Мы проделали более 1200 миль по четырём британским регионам. После бесед с их жителями становится ясно, что Великобритания по-прежнему резко расколота, даже будучи уже в преддверии «брексита». Несмотря на тревожные прогнозы, многие страстно желают покинуть ЕС. Для других же «брексит» – всё равно, что падение с обрыва.