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Великобритания

"Новая ИРА" признала ответственность за гибель журналистки

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 Елена Караева 
"Новая ИРА" признала ответственность за гибель журналистки
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REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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"Новая ИРА" признала, что редактор американского издания "Медиагейзер" Лайра Макки погибла в Северной Ирландии в результате стрельбы , открытой боевиками группировки.

"Новая Ирландская республиканская армия" вместе с этим подчеркнула, что гибель журналистки - это не преднамеренное убийство, и смерть Лайры Макки была случайной, поскольку женщина оказалась на линии огня.

"Она стояла рядом с вражескими силами", сообщается в заявлении представителей "Новой ИРА", поступившим в СМИ.

Макки была убита на прошлой неделе в ходе беспорядков в североирландском Лондондерри. Она была автором многочисленных публикаций о конфликте в Ольстере и об "Ирландской республиканской армии".

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