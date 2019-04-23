"Новая ИРА" признала ответственность за гибель журналистки

"Новая ИРА" признала, что редактор американского издания "Медиагейзер" Лайра Макки погибла в Северной Ирландии в результате стрельбы , открытой боевиками группировки.

"Новая Ирландская республиканская армия" вместе с этим подчеркнула, что гибель журналистки - это не преднамеренное убийство, и смерть Лайры Макки была случайной, поскольку женщина оказалась на линии огня.

"Она стояла рядом с вражескими силами", сообщается в заявлении представителей "Новой ИРА", поступившим в СМИ.

Макки была убита на прошлой неделе в ходе беспорядков в североирландском Лондондерри. Она была автором многочисленных публикаций о конфликте в Ольстере и об "Ирландской республиканской армии".