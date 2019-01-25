Премьер-министр Ирландии: "Боюсь витка насилия в Северной Ирландии"

Euronews: "В минувшие дня о "брексите" говорили много интересного, в том числе и в рамках форума в Давосе. Так, польский министр иностранных дел предложил ограничить режим так называемого "бэкстопа" пятью годами. И так спасти соглашение по "брекситу". Оно важно для многих: столько стран ЕС беспокоятся о судьбе своих граждан. проживающих в Великобритании. Ваша реакция на предложение Польши?"

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "Ирландия последние 20 лет живет в мире благодаря тому, что ЕС нивелировал немалую часть различий, ранее существовавших между севером и югом. Мы серьезно опасаемся, что когда в рамках "брексита" Великобритания заберет с собой Северную Ирландию, это приведет к обострению противоречий и поставит под угрозу мирный процесс.

Я много говорю об этом здесь, в Давосе, я привлекаю внимание к проблеме во время своих зарубежных поездок, я не устаю повторять: последствия "брексита" для Ирландии чрезвычайно серьезны. Сам по себе "бэкстоп" - лишь инструмент, способ обеспечить жителям севера и юга Ирландии законодательные и практические гарантии того, что после "брексита", как бы он ни прошел, на острове не появится жесткой границы. Предложение о временных рамках представляется мне затруднительным именно поэтому. По сути оно означает: на острове не будет жесткой границы лишь в течение 3,5 10 лет... Вот тут и начинаются вопросы . Я нередко слышу от сторонников "брексита" в Великобритании, что они не хотят жесткой границы, но не хотят и режима "бэкстопа". А что же они предлагают? Они предлагают подобрать замену "бэкстопу" (если мы от него окажемся) в течение двух лет, обещают какую-то технологию, которой пока в природе не существует".

Euronews: "То есть вы не верите британским властям, тем представителям общества, которые обещают урегулировать вопрос через торговлю? Возможно, с этого вообще следовало начинать?"

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "Я верю, что они искренни в своих намерениях, но, и как многие другие аспекты "брексита", этот не был продуман в деталях. На мой взгляд, единственный способ гарантировать отсутствие жесткой границы в долгосрочной перспективе - это заключить очень подробное, всеобъемлюще соглашение о таможне и рыночном урегулировании. Мое мнение идет вразрез с точкой зрения, в соответствии с которой Великобритания может сама разрешить этот вопрос".

Euronews: "То есть вы имеете в виду, что задачи "брексита" несовместимы с обязательствами, прописанными в Соглашении Страстной пятницы? В Великобритании по-прежнему много тех, кто хочет получить все и разом? И это за два месяца до официальной даты "брексита"?"

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "В Великобритании очень много разных точек зрения, это известно и подтверждено. На мой взгляд, страна по-прежнему расколота надвое в отношении вопроса о выходе. Разумеется, это полностью их решение, я никогда не собирался вмешиваться... Примечательно, что в группе сторонников "брексита" немало внутренних разногласий относительно того, что именно следует понимать под этим термином. Это длится два года и два года порождает сложности. Смотрите, правительство ведет переговоры само с собой. Парламент - тоже, политические партии переживают из-за этого внутренний раскол. Но Евросоюз эту проблему за Великобританию не решит, как не решит ее Ирландия.

Все, что мы можем - это отстаивать собственные интересы, защищать мирный процесс, интересы граждан и севера, и юга, интересы нашей экономики, фермеров, экспортеров.... Этим мы и будем заниматься. Нельзя забывать что "брексит" - проблема, которая возникла по инициативе Великобритании, эдакий акт самострела.... Это их выбор. Он порождает проблемы, подминает тех, кто голосовал против выхода, включая большинство избирателей в Северной Ирландии. "Брексит" ударят и по тем, кого вообще не спросил (это - жители республики Ирландия) и кто тем не менее напрямую задействован в процессе".

Euronews: "Вы говорили, что британский парламент или, по крайней мире, британское правительство могли вообще отозвать вариант жесткого "брексита", учитывая, к каким последствиям он приведет. Тереза Мэй этого не сделала, это безответственно?"

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "Мне кажется, я понимаю, что ею движет. Она, похоже, рассуждает так: если отозвать вариант жесткого "брексита", то у парламента снизится мотивация искать решения по имеющемуся варианту соглашения. Одновременно я убежден, что по мере приближения запланированной даты "брекиста" нам всем - гражданам Великобритании, Ирландии, других европейских стран - пора понять, насколько невыгоден жесткий вариант. Его лучше избежать. Сделать это возможно, обратившись к 50 статье Лиссабонского договора, расширив спектр ее действия".

Euronews: "Если "бэкстоп", главный камень преткновения, приведет к жесткому "брекситу", Ирландии придется возводить границу. Таможенный союз будет входящие в него территории охранять. Как вы смотрите на такой вариант?"

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "Хочу отметить: любая сделка, которая не дает нам юридических гарантий отсутствия жестокий границы между Ирландией и Северной Ирландией, сделкой называться не может. И я с таким вариантом не смогу согласиться, не смогу рекомендовать его парламенту, добиваться утверждения на уровне ЕС. Вариант жёсткого "брекиста" всех нас поставит в тупик. Великобритания, к примеру, в этом случае останется с ворохом обязательств по линии ВТО. Они не смогут ни с кем полноценно торговать, пока не выполнят их по пунктам.

И Великобритания, и Ирландия несут ответственность по Соглашению Страстной пятницы за сохранность мирного процесса. Он, как я уже сказал, важнее любых экономических и торговых задач. Думаю, Великобритания, Ирландия и ЕС должны сообща найти решение, здесь двусторонним договором не обойтись. Ситуация затрагивает сферу ответственности ЕС, нам нужен всеобъемлющий, полный, детальный договор о таможенном и рыночном урегулировании. И он в принципе уже разработан. Почему же нам его не ратифицировать? Это позволит избежать хаоса в случае жесткого "брексита", к тому же соглашение напоминает по условиям то, что мы имеем сегодня".

Euronews: "Тем не менее официальный представитель Еврокомиссии подтвердил на этой неделе, что на границе будет введен контроль, об этом же говорили Мишель Барнье, другие. Будет ли ирландское правительство противиться этому в любом случае, даже если остальные страны-члены скажут пограничному контролю "да", заботясь о безопасности единого рынка? Вы готовы к трудным переговорам с 26 членами ЕС?"

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "Еврокомиссия также сказала на этой неделе, что мы все должны приложить усилия, чтобы избежать жесткой границы, установления физических барьеров, пропускных пунктов и прочих атрибутов контроля. Мы, разумеется пониманием, что страны ЕС обязаны охранять единый рынок. Представьте, если после "брекиста" Великобритания заключит торговую сделку, скажем, с США. И в соответствии с ней начнет закупать прошедших обработку хлором кур или говядину, напичканную гормонами... Мы, разумеется, захотим оградить наших потребителей, фермеров, от подобной продукции. Ирландия должна стать барьером на пути подобной продукции на рынки других стран ЕС. Это - лишь один маленький пример. Я могу вам привести гораздо больше. Вы знаете, наверное, что в Великобритании слабее трудовое законодательство и ниже зарплаты? Если они попробуют несправедливо конкурировать в этом плане с другими - с Германией, Францией, Ирландией - то мы задействуем общеевропейские механизмы. Вы спрашиваете, может быть, почему ЕС - номер один в мировой торговле? Ответ: потому что у нас работают механизмы свободного обмена, но еще и потому, что мы играем по честным правилам, у нас эффективное управление. Мы готовы урегулировать подобные проблемы, займемся этим в ближайшие две недели".

Euronews: "Мы знаем, что недавно в Северной Ирландии прогремел взрыв. Вы опасаетесь активизации повстанцев? Допускаете, что они поднимут голову в случае жесткого "брексита"?"

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии: "Да, я опасаюсь возобновлении насилия, активизации повстанцев в Северной Ирландии. Как вы знаете, в Дерри на днях произошел теракт. То, что никто не погиб, счастливая случайность.

Не хочу сказать, что этот эпизод напрямую связан с "брекситом" или приурочен к столетию ирландского парламента, нет. Но "брексит" сегодня - важная часть общественно-политического контекста. По этой причине в Северной Ирландии не работает принцип разделения власти межу юнионистами и националистами. Это вызывает растущую обеспокоенность у жителей севера, это беспокоит всех, кто граничит с Северной Ирландией. Напомню, ежедневно тысячи людей пересекают границу, чтобы идти на работу, дети идут в школу, все эти семьи не знают что готовит им завтрашний день.

То, что для них казалось незыблемым, сегодня вновь открыто для обсуждений. Это создает настрой, который благоприятствует повстанцам. Они захотят сыграть на этом. Наш задача - не дать им такой возможности".