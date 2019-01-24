Давос-2019, день третий: о европейских выборах, мировой экономике и равенстве полов

Как обеспечить рост мировой экономики? Каков расклад сил перед выборами в Европарламент? Чем ответить популизму? Третий день ВЭФ-2019 прошёл за обсуждением этих и многих других вопросов.

Европейские выборы: прогноз Московиси

В мае состоятся выборы в Европарламент. Популистским движениям прочат неплохие результаты. По мнению еврокомиссара по финансовым и экономическим вопросам Пьера Московиси, в своей предвыборной кампании популисты будут "атаковать Евросоюз и европейский проект". Но выиграть голосование им не удастся"за отсутствием политического потенциала" и из-за особенностей избирательной системы. Однако они могут упрочить свои позиции, отвоевав мандаты у представителей традиционных политических партий. Тогда, по словам Московиси, "новому парламентскому большинству грозит фрагментация", и достичь в нём консенсуса будет непросто.

Португалия ратует за евроинтеграцию

Между тем, в отличие от многих европейских соседей, Португалия продолжает демонстрировать свою приверженность евроинтеграции. Что в интервью Euronews подтвердил португальский министр экономики Педру Сиза Виейра. Он напомнил о данных последних исследований Евробарометра, которые показывают, что Португалия - второе в сообществе государство по числу граждан, поддерживающих Евросоюз. Министр выразил уверенность в том, что _"Страна всегда будет в первых рядах сторонников дальнейшей европейской интеграции, укрепления банковского союза и механизмов еврозоны".

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Рост мировой экономики за счёт торговли

О принципе многосторонних отношений применительно к экономике мы побеседовали с и. о. президента Группы Всемирного банка Кристалиной Георгиевой. Она убеждена: дать толчок к экономическому росту можно путём развития торговых отношений. При этом наша собеседница подчеркнула, что "нет такой проблемы, которую страны могли бы решить в одиночку". На вопрос нашего журналиста о том, как женщины проявляют себя в качестве лидеров и продвинулось ли мировое сообщество в вопросе равенства полов, Кристалина Георгиева ответила: "Когда женщины вовлечены в процесс, мы принимаем правильные решения, на благо всех нас, и этот мир становится лучше. И я призываю женщин: встаньте в строй, проявите настойчивость, будьте здесь!"