"Давосский форум дурно пахнет!", "Эта экономика убивает планету!" - скандируют десятки людей, собравшихся на акцию протеста в швейцарском городе, в котором в эти дни проходит ВЭФ-2019.

Его участников, по мнению манифестантов, заботит лишь рост собственных доходов, а не борьба с глобальным потеплением или социальным неравенством.

"Сюда приглашены представители транснациональных корпораций, экономической элиты, которые решают с политиками, как открыть ещё больше рынков, расширить их.

_И всё это имеет пагубные последствия для планеты, создаёт неравенство небывалых масштабов", - _ говорит Бертиль Мюнк, вице-президент организации "Молодые социалисты Швейцарии".

"Мы здесь, чтобы сказать: пора положить этому конец. Политики должны работать во имя общих интересов, чего они вовсе не делают", - заключает наш собеседник.

"Мы - за лучший мир, вы не можете решать за нас!" - лозунг акции, инициированной молодёжным отделением соцпартии и местными экологическими организациями.

Активисты призвали организаторов давосского форума проявить уважение к нормам демократии и вовлечь представителей гражданского общества в процесс принятия решений о будущем планеты.