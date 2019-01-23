Меркель: "Сила - в мультилатерализме"

Одно из ключевых событий ВЭФ-2019 – выступление канцлера Германии. В программной речи Ангела Меркель подтвердила свою приверженность принципу многосторонних отношений, подчеркнув, что он должен соблюдаться не только в ЕС, но и во всём мире.

"Мы видим это во всех наших странах. Перед нами стоят вызовы – это популизм, националистические движения. Мы должны им противостоять. Возможно, эта борьба станет ещё более очевидной и жёсткой. Я и члены нашего правительства, мы будем бороться изо всех сил за то, чтобы мультилатерализм не ограничивался Европейским союзом, чтобы он стал той силой, которая поможет нам найти ответы на новые вызовы. Но для того, чтобы это произошло, мы, конечно, не должны разрушать существующий миропорядок, иначе никто больше не поверит в то, что новые варианты возможны".

Меркель также призвала единомышленников внутри сообщества к объединению усилий. По мнению немецкого канцлера, только единая Европа способна конкурировать с доминирующими на геополитическом ландшафте странами.

"Европа идёт по своему пути без каких-либо гарантий на успех. Мы противостоим экономически мощным, доминирующим державам таким, как США. С другой стороны, есть Китай и один миллиард и триста миллионов жителей - страна которая, вероятно уже скоро будет иметь самый высокий показатель ВВП в мире. И это то, в чём объединенная Европа определенно должна составлять конкуренцию. Именно поэтому мы ищем союзников, которые разделяют наши взгляды. В противном случае, нам придётся очень трудно".