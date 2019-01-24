Португалия: нам не страшен популизм

В то время, как в Европе в целом популизм набирает силу, Португалия продолжает демонстрировать свою приверженность традиционным ценностям ЕС и евроинтеграции. О ситуации в стране в интервью телеканалу Euronews рассказал португальский министр экономики Педру Сиза Виейра, приехавший в Давос на Всемирный экономический форум.

"Страна достигла огромного прогресса в последние тридцать лет - с тех пор, как присоединилась к ЕС. Думаю, это во многом объясняет результаты недавнего исследования Евробарометра, согласно которым, Португалия – вторая в Европе страна по числу граждан, поддерживающих Европейский союз и евро", - пояснил он. "Португалия всегда будет в первых рядах сторонников дальнейшей европейской интеграции, укрепления банковского союза и механизмов еврозоны", - заверил министр.