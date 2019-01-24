"Рост мировой экономики обеспечит свободная торговля"

О принципе многосторонних отношений применительно к экономике мы побеседовали с и. о. президента Группы Всемирного банка Кристалиной Георгиевой в кулуарах давосского форума.

"Мы взаимозависимы. Нет такой проблемы, которую страны могли бы решить в одиночку. Мы наблюдаем замедление роста мировой экономики. Нам необходимо сконцентрироваться на том, что способствует экономическому росту, созданию рабочих мест, сокращению масштабов бедности и нищеты. И это – торговля", - уверена она.

"Несмотря на то, что мы продвинулись борьбе с гендерным неравенством, среди участников форума мужчин по-прежнему больше, чем женщин. Что вы думаете о женщинах как лидерах и равенстве полов?", - спрашивает наш корреспондент.

"Когда женщины вовлечены в процесс, мы принимаем правильные решения, на благо всех нас, и этот мир становится лучше, - говорит Кристалина Георгиева. - И я призываю женщин: встаньте в строй, проявите настойчивость, будьте здесь!"