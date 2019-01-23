Давос-2019, день второй: о "брексите", популизме и бюджете Италии

Во второй рабочий день Всемирного экономического форума в Давосе всё внимание было приковано к Ангеле Меркель. В ходе своего выступления канцлер Германии отметила, что в поисках ответа на вызовы современности не только ЕС, но и всему миру нужно опираться на принцип многосторонних отношений.

В противовес популизму - мультилатерализм

"Перед нами стоят вызовы – это популизм, националистические движения. Мы должны им противостоять. Возможно, эта борьба станет ещё более очевидной и жёсткой. Я и члены нашего правительства, мы будем бороться за то, чтобы мультилатерализм не ограничивался Европейским союзом, чтобы он стал той силой, которая поможет нам найти ответы на новые вызовы. Но чтобы это произошло, мы, конечно, не должны разрушать существующий миропорядок, иначе никто больше не поверит в то, что новые варианты возможны", - заявила Меркель.

Бюджет Италии: настрой оптимистичный

Итальянская делегация – одна из самых многочисленных на форуме в Давосе. Euronews удалось побеседовать с министром экономики и финансов Италии. Джованни Триа рассказал о том, как развивается экономическая ситуация с тех пор, как правительству Конте, наконец, удалось уладить спор с Еврокомиссией по поводу бюджетного дефицита.

"Ситуация с Европой исчерпана. Мы взяли на себя обязательства по достижению определённого уровня дефицита и остаёмся привержены этой цели. Было заключено соглашение о структурном дефиците. Он был рассчитан без учёта экономических факторов. Не исключено, что мы сможем достичь целевых показателей даже при более низком росте", - уверяет итальянский министр.

Тень "брексита": финансовые риски

Британский премьер-министр Тереза Мэй в этом году в Давос не приехала. Но одна из главных тем форума - это, конечно, "брексит". О его последствиях для экономики ЕС мы поговорили с Кеннетом Рогоффом - профессором Гарвардского университета, бывшим главным экономистом МВФ.

"Европа ведёт себя очень жёстко в отношениях с Великобританией. Но позиции Брюсселя не столь сильны, как кажется. Идею того, чтобы финансовый центр переместился в Париж или Франкфурт, реализовать не удастся. Это заняло бы десятилетия. Я думаю, что процесс отделения финансового сектора от Британии станет большим ударом для производительности в Европе. Со всем этим предстоит разобраться", - уверен наш собеседник.