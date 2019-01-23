Давос-2019: "брексит" и финансовые риски

Как «брексит» скажется на экономике Евросоюза? На этот вопрос отвечает Кеннет Рогофф - профессор Гарвардского университета, бывший главный экономист Международного валютного фонда.

«Европа ведёт себя очень жёстко в отношениях с Великобританией. Но позиции Брюсселя не столь сильны, как кажется. Идею того, чтобы финансовый центр переместился в Париж или Франкфурт, реализовать не удастся. Это заняло бы десятилетия. Я думаю, что процесс отделения финансового сектора от Британии станет большим ударом для производительности в Европе. Со всем этим предстоит разобраться», - убеждён наш собеседник.

Интервью у эксперта на полях Всемирного экономического форума в Давосе взяла корреспондент Euronews Саша Вакулина.