Давос-2019: Триа обещает следовать плану бюджета

Итальянская делегация – одна из самых многочисленных на форуме в Давосе. Корреспонденту Euronews удалось пообщаться с министром экономики и финансов Италии. Джованни Триа рассказал о прогнозах правительства относительно реализации проекта бюджета, который после долгих споров был, наконец, одобрен Брюсселем.

"Ситуация изменилась после того, как было заключено соглашение с Европейской комиссией. Мы не собираемся искать внутренние причины, которые бы обосновали замедление роста в 2019 году. Мы надеемся найти способы для достижения лучших результатов", - заявил Триа.

"То есть когда спор на европейском уровне был улажен, экономика вновь начала расти, рынки успокоились? Сегодня – в январе 2019-го - оптимизм сохраняется?" - спрашивает журналист.

"Ситуация с Европой исчерпана. Мы взяли на себя обязательства по достижению определенного уровня бюджетного дефицита и остаёмся привержены этой цели. Было заключено соглашение о структурном дефиците. Он был рассчитан без учёта экономических факторов. Не исключено, что мы сможем достичь целевых показателей даже при более низком росте", - заключил итальянский министр.