Лидеры стран ЕС спорят в Давосе о возможности переноса "брексита"

«Брексит» стал одной из главных тем нынешнего форума в Давосе. О ситуации на полуострове рассказывали несколько министров британского правительства. Среди представителей стран ЕС, между тем, были заметны разногласия в вопросах о перспективах выхода Королевства из Союза. Канцлер Австрии Себастьян Курц, например, настаивал на возможности переноса даты брексита:

_«В Великобритании осознают, что ЕС готов сделать все, чтобы избежать "жесткого брексита", и при необходимости может отложить дату выхода, но, конечно, Великобритания также должна этого хотеть... Идеально было бы уложиться в срок, но если дела не будут решены до дня "брексита", то необходимо его перенести, лишь бы это не выходило за рамки европейских выборов. Даже если ничего не выходит, надо всё равно всё переосмыслить».

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У такого подхода есть и серьёзные оппоненты. Среди них — президент Литвы Даля Грибаускайте. Она считает, что промедление бессмысленно и даже опасно:

_«Чем больше мы будем пытаться продлевать какую-либо неопределенность, тем хуже будет для обеих сторон. И в этом случае даже лучше закончить этот хаос раньше, даже без сделки или с любой сделкой. Потому что, даже если всё пройдёт по худшему сценарию, если будет "жесткий брексит", мы тут же начнём переговоры с Великобританией и начнём решать узкие конкретные вопросы. Это займёт несколько месяцев».

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Тем временем в британском парламенте продолжаются дебаты по соглашению о выходе из ЕС. И консерваторы, и лейбористы заявляют, что не хотят «жесткого брексита». Очередное решающее голосование по этому вопросу назначено на 29 января.