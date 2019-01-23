Риски для глобальной экономики

Инвесторы на форуме в Давосе говорят о замедлении роста глобальной экономики. Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста на текущий год до 3,5%. Cреди основных рисков — торговые войны и "брексит" без сделки.

В зоне евро оценки существенно снизились для Италии и Германии. На полях форума федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, в частности, заявил: "Экономический рост германии будет ниже прогнозов, это связано с проблемами статистики прошлого года, но также и с недостаточным количеством дождевых осадков и снижением уровня воды, с неприятностями в автомобилестроительном секторе и, конечно же, это связано с вопросами вокруг "брексита", а также американскими, китайскими, европейскими торговыми отношениями".

В Еврокомиссии заявляют об устойчивом росте европейской экономики, но признают существование рисков, и не только внешних.

Еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси говорит: "Некоторые проблемы также исходят от Европы, где, конечно же, свою роль играет политический контекст в ситуации с Великобританией и "брекситом". выборы в Европарламент также станут решающими для будущего Европы, эти выборы станут самыми важными, рискованными и, возможно, в зависимости от решения избирателей, самыми опасными из всех, которые у нас были".

В 2020 году рост мирового ВВП, по оценкам МВФ составит 3,6%. В МВФ отмечают, что глобальный экономический кризис мировую экономику не поджидает "за углом", но риски для нее растут.