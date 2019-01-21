«План Б» — это «план А». Так оценивают британские аналитики выступление Терезы Мэй в Палате общин. Наблюдатели не нашли в словах премьера существенных отличий от того варианта, который был решительно отвергнут депутатами на прошлой неделе.

Оппозиция требует от правительства гарантировать, что «брексит» не окажется неконтролируемым; но премьер по-прежнему избегает делать подобные заявления:

«Самый правильный способ — одобрение нынешней сделки с Европейским союзом. Это цель, которую перед собой ставит правительство. Единственная альтернатива этому — отменить действие статьи 50, а значит остаться в ЕС. Есть ещё те, кто считает, что нам нужно больше времени, и потому мы должны продлить действие статьи 50, дав парламенту больше времени на обсуждение условий выхода и проекта соглашения. Но это не исключает выхода без соглашения, а лишь откладывает принятие решения», — заявила премьер.

Мэй выступила перед депутатами после раунда межпартийных переговоров по выходу из тупика. Лидер лейбористов Джереми Корбин отказался участвовать в них, назвав их профанацией:

«Правительство, похоже, пока не может осознать истинного масштаба поражения прошлой недели. Премьер-министру кажется, что она одерживает победу за победой — но на самом деле она не находит поддержки. Логика этого тяжёлого поражения требует от премьера изменить свои позиции, потому что нынешняя сделка нереализуема. Она могла бы ясно и чётко объяснить палате общин, на какие уступки она готова пойти».

Призыв Корбина отправить кабинет в отставку, выразив ему недоверие, не нашёл поддержки даже среди многих лейбористов. Однако пересмотреть условия требует большинство парламентариев.

Новое голосование по «брекситу» намечено на 29 января.