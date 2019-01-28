Поможет ли Терезе Мэй поправка Брейди?

Тереза Мэй дала понять, что она готова поддержать поправку, предложенную своим однопартийцем-консерватором Грэм Брейди, которая по сути предлагает переформулировать статью о «бэкстопе» для Северной Ирландии для того, чтобы Брюссель предложил дополнительные меры, которые могли бы убедить самых бескомпромиссных сторонников «брексита».

Но проблема в том, что Брюссель уже не раз заявлял, что соглашение о выходе и «бэкстоп» не полежат изменению. Поэтому у многих возникает вопрос к Терезе Мэй: а не ходим ли мы по кругу? Если парламентарии поддержат завтра эту поправку, пойдёт ли Брюссель на встречу?

Но даже в том, что депутаты поддержат Терезу Мэй по этой поправке, нет уверенности. Что останется делать в противном случае? Продлить действие статьи 50, а затем всё начать по новой и голосование по тексту сделки Терезы Мэй. Следующее голосование назначено на 13 февраля.