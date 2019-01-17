Пастуший пирог - традиционное блюдо британской кухни - в этом лондонском ресторанчике готовят без мяса. В слоёной запеканке с обязательным картофельным пюре вмесето него используется сейган, так называемое "мясо вегетарианцев", продукт питания из пшеничного белка глютена.
Диета для спасения планеты
Учёные считают, что прокормить 10 миллиардов человек, сохранив их здоровье и планету к 2050 году станет невозможно без изменения стиля потребления пищи и способов ее производства.
"С научной точки зрения существующая сейчас в мире система питания - главная причина болезней, ранней смертности и сокращения продолжительность жизни. Это также и главная причина роста рисков катастрофических глобальных изменений в экологии планеты. Так что переориентация мировой продовольственной системы на здоровую, питательную пищу -- абсолютная необходимость как для людей, так и для планеты", - говорит Йохан Рокстрем, директор Потсдамского института изучения климатических изменений.
Орехи и бобовые, овощи, фрукты и зерновые, а мясо - лишь раз в неделю: исследователи разработали новую диету, назвали её флекситарианской и утверждают, что если её придерживаться, то можно более чем вдвое сократить выбросы в атмосферу парниковых газов от сельского хозяйства, а заодно и позаботиться о своём здоровье.
"Мы предлагаем значительно увеличить потребление орехов и бобовых, включая соевые продукты, и не только потому, что они позволят отказаться от красного мяса, но и потому, что очень полезны для здоровья. В их составе - полезные жиры, минералы. В них много витаминов и клетчатки, вот почему такая диета считается здоровой. Она не просто сокращает потребление красного мяса и молочных продуктов, но заменяет их на очень полезные, которые тем не менее многие люди не так часто употребляют в пищу", - говорит Вальтер Виллет, профессот диетологии и эпидемиологии Гарвардского университета.
Учёные считают, что из-за избыточного применения азота и фосфора пищевая индустрия влияет на изменение климата, истощает запасы пресной воды и загрязняет окружающую среду. По их расчётам, это воздействие возрастёт с ростом населения земли, что может исчерпать её возможности. Изменив диету, нужно поменять и методы ведения сельского хозяйства - повысить урожайность существующих пахотных земель, рациональнее использовать водные ресурсы, ограничить использование удобрений и внедрить их вторичную переработку.