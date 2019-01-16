Итоговая пресс-конференция Лаврова: о Уилане, "брексите" и Македонии

"Говорить о том, какой вариант ("брексита") более интересен - это такая психология, которая характеризует страны и политиков, желающих вмешиваться и обеспечивать какое-то дирижирование в других государствах. Мы этим не занимаемся"

"Постоянно кто-то пишет, что Россия потирает руки и злорадствует – ничего подобного. Мы всегда говорили, что в наших интересах - единый, сильный и главное - самостоятельный Евросоюз."

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"Идёт следствие. Если ваш вопрос подразумевает то, что его арест может быть связан с желанием провести обмен Уилана на кого-то из наших граждан, то это абсолютно не соответствует действительности. Мы никогда такими вещами не занимаемся, он был задержан с поличным"

"Наши соответствующие компетентные органы сообщили о тех обстоятельствах, при которых господин Уилан был арестован. Здесь находится его брат, он также ознакомлен с этой ситуацией, ознакомлен и с условиями, в которых господин Уилан содержится. Каких-то претензий к этим условиям, по-моему, не существует"