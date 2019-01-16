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Итоговая пресс-конференция Лаврова: о Уилане, "брексите" и Македонии

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 Наира Давлашян  и ТАСС
Итоговая пресс-конференция Лаврова: о Уилане, "брексите" и Македонии
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REUTERS/Maxim Shemetov
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Сергей Лавров в среду провел ежегодную итоговую пресс-конференцию, заявив, что американца Пола Уилана "задержали с поличным", Россия "не дирижирует события в других странах", а новое название Македонии обусловлено "стремлением США загнать все балканские страны в НАТО".

Приводим главные цитаты российского министра иностранных дел.

О "брексите"

  • "Нам, естественно, небезразлично, как это отразится на Европейском Союзе, так как ЕС – наш крупнейший партнер. Нам важно понимать, как это затронет наши отношения, прежде всего торгово-экономические."

  • "Говорить о том, какой вариант ("брексита") более интересен - это такая психология, которая характеризует страны и политиков, желающих вмешиваться и обеспечивать какое-то дирижирование в других государствах. Мы этим не занимаемся"

  • "Постоянно кто-то пишет, что Россия потирает руки и злорадствует – ничего подобного. Мы всегда говорили, что в наших интересах - единый, сильный и главное - самостоятельный Евросоюз."

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    О Поле Уилане

    • "Идёт следствие. Если ваш вопрос подразумевает то, что его арест может быть связан с желанием провести обмен Уилана на кого-то из наших граждан, то это абсолютно не соответствует действительности. Мы никогда такими вещами не занимаемся, он был задержан с поличным"

    • "Наши соответствующие компетентные органы сообщили о тех обстоятельствах, при которых господин Уилан был арестован. Здесь находится его брат, он также ознакомлен с этой ситуацией, ознакомлен и с условиями, в которых господин Уилан содержится. Каких-то претензий к этим условиям, по-моему, не существует"

    • "Он (Уилан) получал соответствующие материалы, которые не должен был получать. Информации о том, что происходит с Уиланом, неизмеримо больше, чем информации о том, где находятся Сергей и Юлия Скрипаль. Это вообще уже ни в какие ворота не лезет".

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    О процессах в Македонии

    • "Правила, которые продвигаются сейчас в целом на Балканах, достаточно опасны и отражают одержимость поскорее загнать все балканские страны в НАТО"

    • "Мы задаем вопросы о том, насколько легитимен этот процесс и насколько он действительно обусловлен стремлением найти консенсус между Грецией и Скопье, либо он обусловлен стремлением США загнать все балканские страны в НАТО поскорее и прекратить какое-либо влияние России в этом регионе"

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