Уилану продлён срок задержания

Лефортовский суд Москвы продлил до 29 августа срок содержания под стражей гражданина США Пола Уилана. Этого требовало следствие. Заседание в пятницу прошло в закрытом режиме.

Сам Уилан заявил, что следователь ФСБ угрожал ему и нарушал его права. Адвокат американца пояснил, что речь идёт не о насилии или прямых угрозах, а о том, что Уилана могут незаконно осудить. Кроме того, Уилан жалуется на «противоестественные» условия в СИЗО, где, кроме всего прочего, нет переводчика.

Пола Уилана обвиняют в шпионаже. Он работал начальником службы безопасности крупной американской компании и был арестован в Москве в конце декабря. В ФСБ заявляют, что Уилан был задержан с поличным во время шпионской операции.

В посольстве США в Москве выразили разочарование решением Лефортовского суда. По словам дипломатов, за несколько месяцев следствие так и не предоставило доказательств вины Уилана.