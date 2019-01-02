Семья Уилана: "Пол прилетел в Москву на свадьбу"

Американские дипломаты потребовали обеспечения консульского доступа к Полу Уилану, задержанном в Москве по подозрению в шпионаже, сообщает Госдепаратмент США. Семья Уилана тем временем выступила с заявлениями о невиновности американца: его брат рассказал, что Пол прилетел в Москву на свадьбу.

Дэвид Уилан, брат задержанного: "28 декабря, когда его задержали, когда он перестал выходить на связь, Пол с утра отправился в Кремль, в Оружейную палату с другими гостями свадебной церемонии. Он помогал людям осматривать достопримечательности, так как немного знал Москву. Брат обменялся смс-сообщениями со своим другом, вечером их ждали на свадебном ужине. Так вот, Пол туда так и не пришел".

В своем твиттере Дэвид Уилан выразил надежду на то, что права его брата будут соблюдены.