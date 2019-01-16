ЕС ждёт разъяснения позиции Лондона

Результаты голосования в британском парламенте не стали неожиданностью для Брюсселя. Вместе с тем, в ЕС ждут теперь конкретных действий, которые прояснили бы позицию Великобритании. Об этом заявили главные переговорщики от Еврокомиссии Мишель Барнье и Ги Верхофстадт:

– Теперь Великобритании пора рассказать нам о своих следующих шагах. Мы, со своей стороны, сохраним единство и решимость достичь соглашения.

– Британским депутатам необходимо межпартийное сотрудничество, чтобы мы знали, чего хочет Британия, и были уверены,что большинство в Палате общин поддерживает это предложение. И если это предложение будет направлено на углубление отношений с ЕС, то мы к этому готовы. Мы бы это приветствовали.

0:48 – Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии откликнулся в своём твитере: «Я с сожалением принимаю к сведению результаты голосования в Палате общин. Призываю Великобританию как можно скорее прояснить свои намерения. Время почти истекло».

Дональд Туск, глава Евросовета, намекнул в своём твитере на желательность проведения повторного референдума: «Если сделка невозможна, и никто не хочет жёсткого "брексита", то у кого наконец хватит смелости назвать единственный верный выход из ситуации?»