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Македония стала двуязычной. В силу вступил Закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального в стране. Об этом сообщил спикер парламента Талат Джафери.

Почти четверть населения Македонии - этнические албанцы. До сих пор албанский являлся официальным языком лишь в районах проживания этого меньшинства.