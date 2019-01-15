Македония стала двуязычной. В силу вступил Закон о присвоении албанскому языку статуса второго официального в стране. Об этом сообщил спикер парламента Талат Джафери.
Македония стала двуязычной
Почти четверть населения Македонии - этнические албанцы. До сих пор албанский являлся официальным языком лишь в районах проживания этого меньшинства.
Закон поддержали 69 из 120 депутатов. Голосование бойкотировал консервативный оппозиционный блок "Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство". Подписать закон отказался президент республики Гёрге Иванов, представитель блока. По мнению националистов, это очередной удар по македонской государственности. Ранее парламент бывшей югославской республики утвердил поправки в Конституцию о переименовании страны в республику Северная Македония.