Кремль обещает не использовать Уилана в качестве разменной фигуры

Власти России обещают не использовать задержанного в Москве американца в качестве разменной фигуры в дипломатической игре. 48-летний Пол Уилан был задержан в конце декабря по подозрению в шпионской деятельности, он был помещен в следственный изолятор. В ближайшее время, как ожидается, ему будет предъявлено официальное обвинение.

"В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это - да, это на регулярной основе осуществляется. Но никто никогда людей в качестве пешек не использовал", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление представителя Кремля прозвучало на фоне спекуляций о возможном обмене Уилана на граждан России, арестованных в Соединенных Штатах по обвинению в антиамериканской деятельности. В СМИ чаще всего всплывает имя Марии Бутиной, которая оказалась за решеткой летом 2018 года.

Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства. Впоследствии Бутина признала свою вину по последнему пункту обвинения.