Европарламент: "Не надо поддаваться панике"

Последствия политического землетрясения, когда британский парламент не поддержал сделку с Ес по брекситу, ощущались и на другом берегу Ла-Манша, во французском Страсбурге, где заседает Европарламент.

По мнению Манфреда Вебера из Европейской народной партии, "жесткий "брексит", без соглашения, выглядит сегодня как наиболее реалистичная опция, хотя все (и всеми силами) хотят именно такого поворота избежать, это очевидно. ЕС предложил все, что мог и что имел предложить Британии. С Евросоюзом состоят в разных отношениях разные государства, такие, как Швейцария и Норвегия, но их взаимодействие регулируется соглашениями, поэтому нам сейчас от наших британских друзей нужна хотя бы минимальная ясность того, как они собираются, если собираются, конечно, с нами в дальнейшем взаимодействовать".

А вот что сказад Удо Буллман из Европейской социалистической партии: "Ситуация наилучшим образом иллюстрирует позицию Британии: они начинают переговоры, чтобы стать независимыми от ЕС, а потом все парализуют парламентарии, поскольку те выражают волю избирателей".

Вице-спикер Европарламента Майред МакГиннес считает, что "результат состоит в том, что обсуждать начали последствия выхода Британии из ЕС по жесткому сценарию, но не стоит думать, чтоэто хороший вариант и для самих политиков, и для народа. Самая главная проблема - что время работает против всех в данной ситуации. Но мы должны перестать думать о "крайних сроках" и паниковать, потому что это негативным образом повлияет на результат".

Сегодня стало известно, что Еврокомиссия после провала в парламенте соглашения о брексите начала готовиться к некотролируемому выходу Британии из ЕС.