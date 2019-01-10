Упадок европейской демократии

По данным доклада Исследовательской группы журнала "Экономист" (Economist Intelligence Unit - EIU), демократия в Европе испытывает трудности в большей степени, чем в любом другом регионе мира.

Публикуя статистику "Индекса демократии" за 2018 год, эксперты заговорили о «недостатке демократии», особенно в странах Западной Европы, где состояние демократических институтов ухудшается третий год подряд.

Тем не менее, несмотря на некоторый прогресс в 2018 году, худшим регионом в этом отношении остаётся Восточная Европа: с тех пор как эксперты Economist начали составлять рейтинг в 2006 году, состояние демократии на территории бывшего советского блока постоянно изменялось к худшему.

Несмотря на заявления о кризисе демократии, западноевропейские страны по-прежнему доминируют в верхних строках рейтинга, и это в первую очередь - страны Скандинавии: Норвегия, Исландия и Швеция занимают первые три позиции.

Россия оказалась наименее демократической страной Европы, оказавшись на 144-м месте в мировом рейтинге и ненамного опередив такие страны, как Афганистан и Зимбабве.

Многие страны Западной Европы входят в группу так называемых "полных демократий", тогда как на востоке Европы доминируют страны "ущербной демократии" наряду с "гибридными режимами". Россия, согласно рейтингу EIU, попала в группу "авторитарных" систем управления.

В каких странах рейтинг демократии больше всего "просел" при сравнении 2017 и 2018 годов? В 2018 году в списке EIU произошел ряд заметных падений по всей Европе, в том числе понизился рейтинг Австрии, Грузии, Венгрии, России и Турции, но самым заметным стал "обвал" Италии.

Италия

В отчете отмечается, что ухудшение качества демократии в некоторых странах Западной Европы привело к поддержке со стороны населения партий, выступающих против истеблишмента, и политики «сильной руки», причём как слева, так и справа.

В Италии рост политики такого плана, а также коалиция популистского движения "Пять звезд" и партии правого толка "Лига Севера" привели к падению рейтинга страны в списке журнала "Экономист" с 21 места (в 2017 году) до 33 в 2018 году.

Как отмечается в докладе, политика направленная против истеблишмента в таких странах, как Австрия и Италия, стала «отражением продолжающейся неспособности крупных партий решать проблемы, вселяя уверенность в завтрашнем дне, значительных групп населения».

В частности, правительство Италии наглядно демонстрирует «глубокое разочарование в политических институтах, в том числе, в парламенте и политических партиях, что привело к усилению поддержки политиков «сильной руки», которые играют в обход политических институтов, соответственно ослабляя компонент индекса, выражающий политическую культуру».

В докладе более детально рассматривается фигура министра внутренних дел Италии, вице-премьера Маттео Сальвини, с упоминанием его позиции в области прав человека и жесткой анти-иммиграционной политике, на которой он настаивает.

Восточная Европа

Среди стран бывшего советского блока наиболее близки к "идеалу" (десять очков) страны Прибалтики, Чешская Республика, Словения и Словакия. Всего 12 стран Восточной Европы попали в группу "ущербных демократий", набрав от 6 до 8 баллов.

Среди "гибридных демократий" бывшие республики СССР - Молдавия, Украина, Грузия, Киргизия и Армения.

Наконец в группе наименее демократически-развитых стран, которые рейтинг EIU объединяет под общим названием "авторитарных", с Россией соседствуют страны Средней Азии, Белоруссия и Азербайджан. Страны этой группы набрали от 0 до 4 баллов.

Для сравнения в других регионах мира по уровню развития демократии с Россией сопоставимы Куба и Венесуэла, Китай и Афганистан. Россия на 6 позиций обогнала Эритрею, и на 22 самую отсталую по уровню развития демократии страну - КНДР.

Грузия

Недавно прошедшие в Грузии президентские выборы привели к резкому падению рейтинга страны Грузии в группе новых восточноевропейских демократий.

Выборный процесс в Грузии, как отметили наблюдатели ОБСЕ, был полон противоречий и подорван обеими сторонами президентской гонки.

«Второй тур президентских выборов в Грузии предоставил платформу обоим соперникам, но несмотря на свободу ведения избирательных кампаний, одна из сторон пользовалась явным преимуществом, а стремление к очернению противника, которое наблюдалось в обоих лагерях, подорвало выборный процесс», - говорится в ноябрьском отчёте ОБСЕ.

Основное «неоправданное преимущество», как отмечают эксперты ОБСЕ, а вслед за ними и "Экономист", было у бывшего премьер-министра, миллиардера Бидзины Иванишвили, чья партия «Грузинская мечта» поддержала кандидата, нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили.

«При участии Иванишвили правительство вмешалось в президентские выборы в ходе второго тура, предложив списание долга 600.000 граждан через две недели после дня голосования, - отмечается в отчете EIU "Демократический индекс", - Это, по всей видимости, доказывает, преимущество правительства перед оппозицией в процессе предвыборной агитации».

В каких странах отмечен рост демократии?

Следует отметить, что статистика не была полностью отрицательной. Несмотря на ухудшение ситуации в Западной Европе в течение последних трёх лет, Финляндия, Германия и Мальта в 2018 году увеличили свои результаты.

Аналогичным образом, в Восточной Европе были отмечены "существенные улучшения" в Армении, Эстонии и БЮР Македонии.

Эстония была признана лучшей "ущербной демократией" в Восточной Европе в 2018 году, "благодаря значительному улучшению восприятия доверия к правительству и политическим партиям".

Как расположились в рейтинге страны ЕС?

Швеция возглавила рейтинг самой демократической страны в Европейском Союзе, и заняла третье место в мире.

На другом конце шкалы Румыния - на последнем месте из всех стран ЕС, её ненамного опережает Хорватия.

Каковы перспективы на 2019 год?

Корреспондент Euronews побеседовал с Фионой Мэки, соавтором доклада «Индекс демократии за 2018 год», которая рассказала о состоянии демократии в Европе и перспективах роста популизма в предстоящем году.

В целом, как отмечает Мэки, наблюдается рост участвующих в политических процессах широких слоев населения, и это можно, без сомнения, рассматривать как позитивную тенденцию.

Тем не менее, именно комбинация возросшей демократической активности населения и роста популизма в Европе может быть причиной для беспокойства.

«В Европе, где участие в политической жизни возросло, поскольку политики-популисты привлекают внимание избирателей, существует риск того, что в 2019 году некоторый прогресс, который мы до сих пор наблюдали в "индексе демократии", будет утерян», - считает Фиона Мэки.

Эти процессы происходят «на фоне усиления политической поляризации, и существует потенциал ухудшения управления или сокращения гражданских свобод», добавляет Мэки.

Отвечая на вопрос, какие европейские страны будут главными в повестке дня «Индекса демократии» в 2019 году, Маки отмечает, что интерес представляют многие из них.

«Особенно пристально мы будем следить за популистскими партиями в Швеции и Испании. Интерес вызывает курс нового правительства Италии, и разумеется мы будем внимательно следить за выборами в парламент ЕС, которые станут индикатором того, насколько популистские партии набирают силу по всему региону.»

Как считает Фиона Мэки, одной из "критических" стран в 2019 году будет Соединенное Королевство - разумеется, из-за процессов, связанных с "брекситом" и с обсуждением возможности повторного референдума.

Вопрос о новом референдуме «представляется крайне спорным и может привести к усилению политической поляризации и, в конечном итоге, к потере доверия к демократии в Великобритании», считает эксперт.