Движение Volt: электрошок Европе

Встретились однажды итальянец, немец и француженка... Звучит как начало анекдота, но у этих молодых людей серьезные намерения. Андреа, Дамиан и Коломб познакомились во время учебы за границей и решили принять активное участие в выборах в Европарламент, чтобы добиваться перемен к лучшему. Наш корреспондент Елена Кавалона спросила в Брюсселе, что не устраивает их в сегодняшней Европе.

"Плохая политика, - отвечает Коломб Кан-Сальвадор. - Она проявляется не только в «брексите». Например, я француженка, и у нас в стране на подъёме Марин Ле Пен - нужно изменить такую тенденцию. Вместе с итальянцем и немцем мы поняли, что у нас схожие проблемы, и что общими усилиями мы можем пытаться их решать".

Трое стали соучредителями общеевропейского движения Volt. Оно хочет принципиально изменить механизм решения - на национальном и союзном уровнях - основных проблем граждан. А главная среди них — это преодоление последствий экономического кризиса.

«Мы очень недовольны властями, но знаем, что мы сами должны найти решения того, как, например, обеспечить рост хозяйств и создание рабочих мест, - говорит Андреа Вензон. - Лидеры наших стран предпочитают обсуждать иммиграцию и небольшое увеличение пособий по безработице. Мы понимаем, что это тоже важно, но все такие проблемы нужно решать в европейском масштабе. А национальные правительства с этим не справляются уже десятилетиями, им не поможет даже чудо».

Движение Volt не имеет определенного места на политической шкале, разделяя некоторые взгляды с либералами, "зелёными", социалистами. Судя по названию, оно хочет дать Европе электрический шок, наделить энергетическим потенциалом её народы.

«Люди должны иметь возможность напрямую голосовать за своих евродепутатов, которых они хорошо бы знали, - говорит Дамиан Бозлагер. - Затем, новые законодатели должны будут избрать европейское правительство и европейского премьер-министра, как бы вы это ни назвали».

«Говоря о Европарламенте, мы хотим, чтобы его члены была нашими непосредственными представителями, чтобы они предлагали законы, так ведь это устроено во всех наших странах, - продолжает Коломб. - А если мы говорим о большей интеграции, то нам нужна более скоординированная налоговая система. Нужно обеспечить ЕС надлежащее финансирование, чтобы он функционировал как можно лучше».

Volt намерено выдвинуть своих кандидатов как минимум в 7 странах-членах и получить 25 мест в Европарламенте. Но главная задача движения, по словам его соучредителей, - это дать больше власти гражданам.