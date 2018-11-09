Евросоюз полон решимости защищать майские выборы в Европарламент от небывалого до сих пор электронного вмешательства извне. Брюссель готовится пресекать распространение в интернете дезинформации о кандидатах и партиях, неверных сведений об общественном мнении. Американский исследователь Всемирной паутины предупреждает европейцев о попытках подорвать народовластие посредством социальных сетей:
Угроза демократии от соцсетей
Угроза демократии от соцсетей
«Я думаю, что Facebook, YouTube, Twitter и в какой-то степени, Amazon, создают реальную опасность для нашей демократии, поскольку через эти платформы распространяются фейковые новости, - сказал Джонатан Таплин. - Ещё большую угрозу представляет искусственный интеллект, который только начинает для этого применяться. Дойдёт до того, что ничему нельзя будет верить, если мы не найдём выхода из этой ситуации».
По мнению исследователя из Университета Южной Калифорнии, названные цифровые гиганты сами уязвимы перед атаками хакеров, которые через них смогу незаметно вводить граждан в заблуждение.
«Я верю, что, по хотя бы Facebook предпринимает реальные усилия, чтобы начать очистку своей платформы, - продолжал он. - Его специалисты удалили 30 тысяч поддельных аккаунтов в преддверии французских выборов. Они предположительно удалили почти миллион поддельных аккаунтов в США в последние два месяца. И такие усилия - только начало».
При этом Джонатан Таплин считает, что в разработке законодательства о неприкосновенности частных данных Евросоюз показыват Америке пример.