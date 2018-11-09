Угроза демократии от соцсетей

Евросоюз полон решимости защищать майские выборы в Европарламент от небывалого до сих пор электронного вмешательства извне. Брюссель готовится пресекать распространение в интернете дезинформации о кандидатах и партиях, неверных сведений об общественном мнении. Американский исследователь Всемирной паутины предупреждает европейцев о попытках подорвать народовластие посредством социальных сетей:

«Я думаю, что Facebook, YouTube, Twitter и в какой-то степени, Amazon, создают реальную опасность для нашей демократии, поскольку через эти платформы распространяются фейковые новости, - сказал Джонатан Таплин. - Ещё большую угрозу представляет искусственный интеллект, который только начинает для этого применяться. Дойдёт до того, что ничему нельзя будет верить, если мы не найдём выхода из этой ситуации».