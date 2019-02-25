Националисты надеются на 20%

В столице Эстонии — факельное шествие националистов, приуроченное ко Дню независимости страны, который отметили в воскресенье, а также к парламентским выборам, которые запланированы на эти выходные.

Манифестация собрала несколько тысяч человек по призыву Консервативной народной партии. Это движение правых националистов и евроскептиков. Сейчас у него в парламенте 7 кресел из 101, но по данным опросов, в этот раз партия может получить более 20% голосов.

Reuters

Наблюдатели видят в этом отражение общеевропейской тенденции роста популярности ультраправых. В Эстонии Консервативную народную партию поддерживают в первую очередь в сельских районах, жители которых недовольны экономической ситуацией.

Одновременно в Таллине прошла и контр-манифестация, под лозунгом «Не будь нацистом!», правда, менее многочисленная. Столкновений удалось избежать.