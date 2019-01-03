PETA призывает отказаться от талисманов-животных

Организация PETA ("Люди за этичное отношение к животным") призывает американские ВУЗы отказаться от использования живых животных в качестве талисманов во время межуниверситетских соревнований.

Поводом послужил инцидент с талисманом техасского университета по кличке Бево.

Во время соревнований техасский лонгхорн прорвался через металлическую ограду в то место, где бульдог Уга, талисман университета Джоржия, позировал фотографу. Животное быстро удалось поймать и никто не пострадал.

«Вполне возможно, что Бево был просто напуган шумом, огнями и хаосом на стадионе и пытался сбежать за пределы своей самодельной ограды. Но это не меняет того факта, что Уга или кто-то из людей, стоящих поблизости, могли погибнуть или быть затоптанными», — пишет РЕТА.

«Талисманы в виде живых животных часто берут с собой на спортивные и публичные мероприятия, во время проведения которых они пугаются громких звуков и толпы. Если же заменить животных на людей, то им будет проще позировать для фотографий, они смогут общаться с фанатами и их участие университетам обойдется гораздо дешевле».