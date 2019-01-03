Сквозь снег к свободе

Мощный снегопад пришел в Высокие Татры. На главном зимнем курорте Польши уже выпало больше 165 сантиметров снега, а температуры упали до минус 16 градусов.

Метелью занесло и метеорологическую станцию, расположенную на польской стороне гор. Заблокированными остались три ее сотрудника. Им пришлось вынырнуть в снег, чтобы выбраться.

Тем временем, власти призывают туристов воздержаться от поездок в горы. В Татрах поднят риск схода лавин до четвертого уровня. Для этих гор это означает наивысшую степень опасности, сообщает Польское агентство печати (ПАП).