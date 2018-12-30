Искусство стрижки мечами и кинжалами

Стрижка в этой парикмахерской на окраине Мадрида напоминает сеанс фехтования. Несколько лет назад парикмахер Альберто Ольмедо разочаровался в способности ножниц придавать волосам именно ту форму, которой он добивался.

Будучи большим любителем истории, он изучил старинные полотна и трактаты и пришёл к выводу, что секрет красоты ренессансных красавиц был в кинжалах, которыми им стригли волосы. По его словам, широкое лезвие японского меча катаны позволяет ему достичь правильного эффекта при стрижке слоями.

Работая с женскими волосами, кроме холодного оружия Альберто также использует газовую горелку и металлические когти, подсмотренные им в комиксе о Росомахе. На завершающем этапе не обходится и без ножниц.

Но творческие поиски Альберто Обмедо не ограничиваются холодным оружием. Для достижения своего эстетического идеала в ближайшее время он обещает оборудовать свой парикмахерский салон лазерным скальпелем.