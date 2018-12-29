2018 год в фотографиях

Одной фотографии достаточно, чтобы рассказать целую историю. Мы выбрали несколько главных, с нашей точки зрения, фотографий, иллюстрирующих события уходящего 2018 года.

REUTERS/Stephane Mahe

Демонстранты в желтых жилетах - символе французского протестного движения, которое началось из-за повышения налога на топливо, - ходят в облаке слезоточивого газа у Триумфальной арки в Париже. 1 декабря, 2018.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (слева) приветствует членов "Христианского демократического союза" на собрании в Гамбурге после избрания ее лидером партии. Крамп-Карренбауэр заменяет на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель (справа). 7 декабря 2018.

REUTERS/Alkis Konstantinidis

Андреа Николь Арита, 10-летняя девочка из Гондураса, которая путешествовала в составе "каравана мигрантов", пытается нелегально пролезть через отверстие в стене на границе между Мексикой и США в Тихуане. 4 декабря 2018.

REUTERS/Alessandro Bianchi

Министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини участвует в сносе нелегальных вилл, предположительно построенных одним из мафиозных кланов недалеко от Рима. 26 ноября 2018.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Женщина из Гондураса убегает от облака слезоточивого газа с детьми. Тысячи жителей Центральной Америки прибыли на границу Мексики и США в составе "каравана мигрантов", надеясь ее пересечь. 25 ноября 2018.

REUTERS/Luis Echeverria

Дым валит из кратера вулкана Фуэго в Гватемале по окончании его пятого извержения. Первое мощное извержение вулкана произошло в июне этого года, 190 человек стали его жертвами. 19 ноября 2018.

REUTERS/Stephen Lam

Пожарные борются с пожаром "Кэмп" в Калифорнии, США. Лесной пожар площадью 62 тысячи гектаров на севере штата начался 8 ноября и уничтожил горный город Парадайз. 85 человек погибли. 8 ноября 2018.

REUTERS/Juan Medina

Мигрант, задержанный у берегов Средиземного моря, ждет в очереди в городе Мотрил на юге Испании. По данным ООН в 2018 году морским путем в Европу прибыли более 100 тысяч мигрантов из Северной Африки и других регионов. 2 октября 2018.

REUTERS/Stefano Rellandini

Машины спасателей выстроились у обрушившегося моста Моранди в итальянском портовом городе Генуя. В результате крушения погибли более 30 человек. 15 августа 2018.

REUTERS/Juan Medina

17-летний выходец из Судана принимает душ на борту судна организации Proactiva Open Arms в Средиземном море. Правозащитники занимаются поиском и спасением терпящих бедствие мигрантов, вопреки протестам Италии и Мальты. В Риме обвиняют этих организации в поощрении нелегальной миграции и в пособничестве преступности. 3 августа 2018.

Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон болеет за сборную на финале Чемпионата мира по футболу в Москве. Франция выиграла у Хорватии со счётом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. 15 июля 2018.

REUTERS/Anton Vaganov

Балерина Михайловского театра в Петербурге смотрит трансляцию четвертьфинала Чемпионата мира по футболу с участием сборных России и Хорватии. Счёт по итогам основного времени был 2:2. Хорваты вышли в полуфинал благодаря серии пенальти. 7 июля 2018.

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Возвращение на землю боковых ступеней Space X Falcon Heavy после первого запуска ракеты в космос. Она вывела на орбиту грузовой модуль с кабриолетом Tesla. Основная ступень должна была приземлиться на плавучую платформу, но упала в океан примерно в сотне метров от цели. 6 февраля 2018.

REUTERS/Shannon Stapleton

Продюсер Харви Вайнштейн на входе в Суд Манхэттена, где ему предъявили обвинения в изнасиловании и преступлениях сексуального характера. О домогательствах со стороны известного деятеля кино заявили десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. С этого скандала началась кампания по борьбе с харассментом #MeToo, которая охватила многие страны мира. 25 мая 2018.

Neil Hall/Pool via REUTERS

Принц Гарри и Меган Маркл после венчания в капелле св. Георгия в Виндзоре. Внук королевы Великобритании Елизаветы II взял в жёны бывшую американскую актрису и фотомодель, которая ранее была известная прежде всего благодаря роли в телесериале “Форс-мажоры”. 19 мая 2018.

REUTERS/Mohammed Salem

Участники палестинских антиизраильских демонстраций у границы сектора Газа. Протестная кампания под названием “Великий марш возвращения” проходила почти три месяца. Многотысячные акции сопровождались противостоянием с израильскими военными, в ходе которого были убиты более ста человек. 6 апреля 2018.

REUTERS/Mike Blake

Швейцарский фристайлист Дмитрий Ислер тренируется во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Зимние Олимпийские игры прошли в Южной Корее с 9 по 25 февраля. 17 февраля 2018.