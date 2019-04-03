Пеле попал в больницу после встречи с Мбаппе

В Париже госпитализирован бразильский футболист Пеле. 78-летнего «короля футбола» доставили в больницу после встречи с французским нападающим Килианом Мбаппе. У Пеле наблюдались судороги и сильный жар. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает, а госпитализация — мера предосторожности.

Встречу Пеле и Мбаппе планировали ещё осенью прошлого года, но плохое самочувствие бразильского ветерана заставило перенести поездку.

Бразилец неоднократно отмечал успехи молодого француза и даже предположил, что тот станет «новым Пеле» — после того, как Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.