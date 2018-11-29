Медики сектора Газа не справляются с потоком раненых

Один из самых массовых за последние годы антиоккупационных протестов вылился в кровопролитные столкновения с армией Израиля. Вместо шести запланированных недель демонстрации затянулись на месяцы, возобновляясь каждую пятницу.

30 марта 2018: "Великий марш возвращения" собрал десятки тысяч палестинцев на границе сектора Газа с Израилем. Люди требовали права вернуться в свои дома, брошенные, но не забытые, в пределах современной израильской территории.

... Малака - этот район в Газе стал одной из самых кровопролитных площадок "Марша возвращения". Здесь, менее чем в километре от разделительного забора с Израилем, демонстранты разбили палатки. Подходить близко опасно. Журналистов пускают лишь к первой линии - пунктам экстренной медицинской помощи. На наших глазах сюда привозят пациента. Он получил пулю в ногу. Выясняется, что пострадавшему, его зовут Иссам, всего 16 лет.

Башар Мурад, врач, "Палестинский Красный Полумесяц": "Мы видим открытое ранение и перелом, пока неясно, идет ли речь о сосудистом повреждении или о неврологическом осложнении. Наш задача - стабилизировать пациента, затем мы отправим его в госпиталь".

Медики работают без перерыва. Примерно половину пострадавших, прошедших через палатку первой помощи, в срочном порядке везут в больницы. Вдоль заграждения с Израилем по мере обострения ситуации открываются все новые травмпункты - теперь их 10. Их оснащением занимается министерство здравоохранения Палестинской автономии и "Палестинский Красный Полумесяц", организация, получающая финансирование по линии ЕС и ВОЗ.

Башар Мурад, врач, "Палестинский Красный Полумесяц": "За последний месяц к нам обращались в основном с ранениями ног. До этого было больше раненных в верхнюю часть туловища - в шею, плечи, голову".

16-летнего Иссама срочно эвакуируют в госпиталь "Аль- Шифа". Через два дня ему ампутируют ногу. Другой герой нашего репортажа, Моххамед, также лишился ноги.

Моххамед, участник демонстраций: "Я схватился за ограждение и прикрывал своих двух приятелей, которые пытались перерезать колючую проволоку. И вдруг что-то случилось, я даже не понял, что... Мне показалось, что часть моей ноги буквально отлетела. Что-то ударило меня в область живота. Я выходил на акции каждую пятницу, потому что мы в осаде и должны держаться сообща. Мы знаем, что нас могут ранить, но приходится идти на жертвы".

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Мохамед пополняет список из почти ста человек, которые потеряли конечности во время недавних акций протеста. Столь массовый приток раненых грозит кризисом местной больничной системы.

Аядил Сапарбеков, врач, ВОЗ: "Система здравоохранения в Газе уже несколько лет страдает от режима блокады. У нас наблюдается постоянный дефицит жизненно важных медикаментов, предметов по уходу, не хватает квалифицированных работников, которые могут действительно качественно лечить".

На фоне эскалации противостояния в рамках "Марша возвращения" ЕС активизировал финансирование экстренной медпомощи в секторе Газа. Европейские структуры действуют в регионе через местных партнеров. Однако далеко не все ранения возможно вылечить в больницах анклава. Многим пострадавшим требуется помощь иного уровня, длительная реабилитация.

Филиппо Ортолани, представитель гуманитарного ведомства ЕС: "Мы говорим примерно о 5 тысячах раненных в нижние конечности. Из них около 500 - кандидаты на протезирование ног, им понадобится длительная реабилитация ( порядка 7 операций, это где-то 3 года лечения). ЕС поможет восстановлению таких пациентов: на европейские средства здесь откроют центр протезирования и послеоперационного ухода".

Мы отправляемся на юг от сектора Газа - в Хан-Юнис, чтобы поговорить с человеком, чья реабилитация далека от завершения. Али, это фиктивное имя, был ранен в апреле, во вторую пятницу протестов. Ему нужна пересадка челюстной кости, но из-за блокады анклава он не может выехать на лечение.

Али, участник демонстраций: "Граната со слезоточивым газом ударила меня по лицу, прошла через щеку в ротовую полость, застряла в нёбе. Вокруг меня все завертелось, мне стало плохо. Я положил руку на лицо и понял, что щека разворочена. На земле была кровь".

Али перенес две операции. Местные врачи больше не могут ему ничего предложить, мужчина живет на болеутоляющих.

Али, участник демонстраций: "Я не могу нормально жить, как до ранения. Мне так хочется съесть кусок хлеба, а я не могу. Очень скучаю именно по хлебу".

Через клинику в Хан-Юнисе ежедневно проходит около 200 пациентов, приток больных вырос на 20% с начала демонстраций. Больница получает поддержку по линии организации "Врачи без границ", которая в свою очередь опирается на европейское финансирование.

Абдельрахим Махалави, "Врачи без границ": "Наша специализация - экстренная помощь и травматология. Мы стараемся повысить эффективность больницы в плане лечения ранений и послеоперационного ухода, делаем все возможное, чтобы освободить наших пациентов от финансовой нагрузки. При этом у нас нет всего необходимо под рукой".

Али участвовал в демонстрациях в марте и апреле. Он рассказывает, что люди выходили на улицу без оружия и были настроены мирно. О таком завершении истории Али тогда не думал.

Али, участник демонстраций: "Мы были на расстоянии 300 метров от заграждения, но им удалось меня ранить. Основная масса людей пострадала даже на большем расстоянии - в 500-600 метров".

Как у 53% жителей сектора Газа, у Али нет работы. Ее нет ни у одного из 5 членов его семьи... , Стоит напомнить об ограничении водо- и электроснабжения анклава: ежедневная жизнь здесь превращается в борьбу.

Али, участник демонстраций: "Экономические условия очень тяжелые, у нас ничего нет. Отсюда - эти демонстрации. Они сами их спровоцировали. Люди хотят свободы, окончания блокады. Им нужна работа, нормальная жизнь - как у всех".

Жители сектора Газа изолированы от внешнего мира, ввоз сюда продуктов, товаров, лекарств, материалов строго регламентирован. Это особенно остро бьет по самым уязвимым - людям , потерявшим здоровье. Идет ли речь о ранениях в перестрелке или о хроническом заболевании, требующем постоянного мониторинга и лечения.