мир Знаете ли вы, что случилось в 2018? Проверьте! Комментарии Наира Давлашян • Последние обновления: 25/12/2018 @ Copyright : Reuters Поделиться статьейПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяsendЕщёСкрытьПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяРазмер текста Aa Aa Для Европы 2018 год был особенно сложным, но он был также полон удивительных событий, будь то танцующие политики или корова, которую спасли от смертной казни.Если вы считаете, что вас уже ничего не удивит, мы приглашаем вас пройти наш тест!<noiframe><ul id="questions"><li>Во время совещания Консервативной партии Великобритании Тереза Мэй зажигала под... </li><li>Танец Мэй спародировал...</li><li>Эммануэлю Макрону пришлось не сладко, когда его сфотографировали.... </li><li>Британский политик Найджел Фараж подарил Юнкеру перед его ежегодным выступлением о положении дел в ЕС маленькую зеленую коробочку. Что в ней было?</li><li>Эммануэль Макрон пожурил подростка за вопрос...</li><li>Путин танцевал с невестой...</li><li>Кто из этих политиков проехался по парижу на самокате? </li><li>На праздновании столетия со дня окончания Первой мировой войны пожилая женщина перепутала Ангелу Меркель с...</li><li>Американцам надо было убить “четырех индейцев”, чтобы получить независимость, считает... </li><li>Папу римского Франциска раскритиковали за фразу о том, что... </li><li>В немецком городе Висбаден снесли четырехметровую статую... </li><li>Это надо видеть. Кто снял о своей работе трейлер в стиле американского блокбастера? </li><li>Во время апрельских выборов в Венгрии один из кандидатов был одет в... </li><li>Какие президенты промокли под дождем во время финала ЧМ-2018?</li><li>Заместитель премьер-министра Италии Матео Сальвини залез в бульдозер, чтобы снести... </li><li>Рекорд по лежанию на матрасе во время "Ленивых олимпийских игр" составил... </li><li>На план Терезы Мэй по "брекситу" сняли пародию. Каким вымышленным героем предстала в ней британский премьер-министр?</li><li>Болгарскую корову Пенку чуть не приговорили к смерти за... </li></ul></noiframe>Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram и в соцсети "Одноклассники".Журналист • Natalia Oelsner