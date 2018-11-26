"Караван мигрантов": штурм не удался

Власти Мексики намерены депортировать некоторых участников так называемого "каравана мигрантов", задержанных за попытку незаконного пересечения границы с США. Об этом говорится в официальном заявлении мексиканского МВД.
В воскресенье в районе города Тихуана около 500 нелегалов, включая женщин и детей, пытались попасть на американскую сторону. К тем, кому удалось перебраться через ограждения, пограничники США применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Американские власти на несколько часов закрыли пограничный переход между Сан-Диего и Тихуаной. В понедельник пропускной пункт возобновил работу, движение транспорта в обоих направлениях частично восстановлено.
С начала месяца к южной границе США движется многотысячный "караван мигрантов" из стран Центральной Америки - в основном из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. За тем, чтобы они не смогли прорваться на территорию Штатов, следят около девяти тысяч американских военнослужащих.