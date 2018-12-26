Год Трампа

Как-то он назвал НАТО устаревшим. А по прибытии на саммит альянса в новую штаб-квартиру в Брюсселе в 2018 году Дональд Трамп озадачил участников встречи требованием выделять больше денег на нужды организации.

Однако позднее Трамп сам оказался под огнем критики. Президент США прибыл на празднование столетия окончания Первой мировой войны в Париже, но не поехал на кладбище американских военных. Отказ он объяснил плохой погодой. Трампа обвинили в неуважении к памяти погибших военнослужащих.

Дональд Трамп, президент США: "23 из 28 стран-членов не платят тех денег, которые они должны платить. Которые они должны платить за свою защиту".

Франция и Германия в 2018 году продолжили борьбу за создание европейской армии. Трамп назвал это оскорблением. Президент Эммануэль Макрон сказал, что Европа должна сократить свою зависимость от других.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Мы должны защитить себя от Китая, от России, а также от Соединенных Штатов".

А ведь между Макроном и Трампом все складывалось так хорошо. Макрон, по всем правилам настоящего мужского броманса, даже отправился в Белый дом.

Дональд Трамп: "У нас действительно особые отношения, я даже смахну с него этот маленький кусочек перхоти. Ведь он должен быть безупречным, он безупречен".

Эммануэль Макрон: "Господин президент, я хочу поблагодарить президента Трампа и вашу страну, ваш народ за этот очень теплый прием".

Искры от политики Трампа "Америка прежде всего" долетели в 2018 году и до ЕС. Тарифные барьеры на импорт европейских металлов... Заговорили даже о торговой войне.

Дональд Трамп: "Евросоюз был ужасен для США в торговле, ужасен для наших работников".

Это момент, когда новость о тарифах дошла до главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Жан-Клод Юнкер, президент Европейской Комиссии: "Нет... Ожидаемо... На чём я остановился?"

Евросоюз предпринял ответные меры - ввел пошлины на американские товары, включая мотоциклы и виски бурбон.

Дональд Туск, президент Европейского Совета: "Кто-то может подумать, что с такими друзьями и врагов не надо".

После того как Трамп пригрозил ввести еще больше тарифов, в том числе на автомобили, Юнкер направился в Вашингтон, чтобы попытаться успокоить ситуацию.

Жан-Клод Юнкер: "Я хотел заключить сделку сегодня, и мы ее заключили. Мы отложим дальнейшее введение тарифов и пересмотрим существующие тарифы на сталь и алюминий".

ЕС рассчитывает, что в 2019 году трансатлантических штормов будет меньше.

Дэймон Эмблинг, Euronews, Брюссель.