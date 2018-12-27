Первый визит Дональда Трампа на войну

Расквартированному в Германии воинскому контингенту США нанес визит главнокомандующий: на обратном пути из Ирака американский борт номер один с Дональдом Трампом и первой леди сделал остановку для дозаправки на базе Раймштейн.

Визит в Ирак готовился в обстановке секретности, и даже президентскому пресс-пулу сообщать о прибытии Трампа и на базу Айн-аль-Асад некоторое время было запрещено.

Президента США сопровождала первая леди Америки Мелания Фото Рейтер

Там же Трамп сделал несколько заявлений: "С самого начала я говорил о том, что наше дело в Сирии - это разгром группировки ИГИЛ, заниматься строительством государства и нации мы не будем. Восстанавливать Сирию нужно на основе политического решения. И платить за поиски этого решения должны богатые соседи Сирии, не Америка. Пусть они платят. И они заплатят. Заплатят".

"Американские войска из Ирака не уйдут" - Дональд Трамп Фото Рейтер

Американский лидер также подчеркнул, что США не планируют выводить военный контингент из Ирака.

В поездке в Ирак президентскую чету сопровождал советник по национальной безопасности Джон Болтон.

В общей сложности Трамп и его супруга провели в расположении войск в Ираке около трех часов.

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