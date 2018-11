Запрет на въезд россиян на Украину: реакция соцсетей

View this post on Instagram

Дорогие мои киевляне, К вам попасть сложно, как на Парнас, Но взаимное наше влиянье, Никуда не исчезнет от нас. Притяженье народов упруго, И в две тысячи сотом году, Будем слушать, как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу. Это будет не в эту, не в среду, На границе замочки висят. Я к вам как-нибудь точно приеду, Когда будет мне за шестьдесят.