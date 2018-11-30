Украинская церковь: Томос утверждён, но не опубликован

Синод Вселенского патриархата в Стамбуле утвердил текст Томоса по вопросу создания Единой поместной церкви на Украине, а также проект устава новой организации. Однако текст церковного указа не опубликован. Томос планируется вручить после Объединительного собора, где будут обсуждать и проект устава. Но дата также пока не назначена.

Киев планирует провести собор в декабре и обвиняют Россию в создании препятствий для всего процесса:

«Москва — государство, российская церковь, фсбшники и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто в лампасах, не боялись никакого греха, чтобы только сорвать это решение. Но господь был с нами, потому что мы ведём праведную борьбу за нашу независимость, и Томос — историческое событие на этом пути», — заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Синод Вселенского патриархата принял решение об автокефальной украинской церкви 11 октября. В ответ Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем.

В Москве и церковные, и светские власти называют весь процесс предоставления автокефалии политизированным.