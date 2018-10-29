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Фотожурналист Эмили Гартуэйт о частных историях и контрастах большого города

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Фотожурналист Эмили Гартуэйт о частных историях и контрастах большого города

Фотожурналист Эмили Гартуэйт о частных историях и контрастах большого города
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Британский фотожурналист Эмили Гартуэйт предпочитает рассказывать о людях и природе. Она путешествует по миру в поиске уникальных историй, примеряя на себя роль художника и активиста.

Гартуэйт, которой в этом году исполнилось 25, увлеклась фотографией в возрасте 15 лет. Сегодня ее работы публикуют в известных журналах, девушка уже получила несколько престижных премий.

"Взаимодействие с объектом съемки приносит глубокое удовлетворение. Нам есть, чему поучиться друг у друга."

Эмили Гартуэйт фотожурналист

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Over the past few days I have received hundreds of emails from people across the globe who want to save the sun bear. I haven’t had a chance to reply to each one so I thought it best to respond to them all here. I’ve attached a selection of the emails, many of which have brought me to tears. . . In my limited experience, I have come to understand that to protect species, we must first examine political and economic interests. I’ve been lying awake thinking about creating a fundraising site to have the sun bears moved from Medan to a conservation site in Borneo but I know that won’t solve the problem. The Zoo in Medan is run by, and I write this nervously, mafia who control much of the palm oil production in Sumatra. If money was raised, it would be lost to the very people whose hands I don’t want it to fall into. . . What I can advise is this: . . Contribute money to the extraordinary organisations supporting the protection of species like sun bears. Here is a list below. Please feel free to contribute to the list in the comments section and I will update it. . . * http://www.bsbcc.org.my/ * https://beartrust.org/sun-bear * http://sunbearsurvival.org/ * http://www.sunbearoutreach.org

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Как ты увлеклась фотографией?

Моя семья из графства Саррей в Великобритании. Там, где мы жили, случился огромный лесной пожар, и я взяла фотоаппарат мамы, чтобы сделать несколько фотографий. Потом отправила эти фотографии в местную газету. Так опубликовали мое первое фото. Мне хотелось, чтобы люди знали, что случилось.

Эмили Гартуэйт

Что ты берёшь с собой в дорогу и какой камерой пользуешься?

Я беру с собой "маленькие приятности", вроде любимых эфирных масел, маски для глаз, берушей и, наконец, самое главное - пакетиков чая.

Я использую Leica M240.

Эмили Гартуэйт

Когда ты только начала фотографировать, чего тебе больше всего не хватало?

Лучшие истории - это истории, которые находятся близко от тебя. С января этого года я стала уделять много внимания Лондону.

Эмили Гартуэйт

Как бы ты охарактеризовала твой стиль в фотографии?

Фотожурналист, специализирующийся в гуманитарных проблемах и проблемах, связанных с окружающей средой.

Эмили Гартуэйт

Что ты больше всего любишь фотографировать и почему?

Для личного и профессионального развития, я всегда предпочту фотографировать людей или животных, а не пейзажи. И у того, и у другого есть свои особенности, но мне кажется, что взаимодействие с объектом съемки приносит глубокое внутреннее удовлетворение. Нам есть много чему поучиться друг у друга.

Эмили Гартуэйт

Твоя любимая точка в Европе и почему?

На данный момент - это Лондон. Несколько месяцев назад меня пригласили на праздник индийцев из Шри-Ланки на севере Лондона. Я провела там почти весь день, пробуя местные блюда, наблюдая за уличными представлениями и закрытыми церемониями. Сразу после этого я прогулялась в сторону Хампстеда, где пожилые английские пары в соломенных шляпах попивали чай с булочками. Контрасты - то, что делает этот город уникальным.

Эмили Гартуэйт

Твой самый запомнившийся кадр?

Я могу вспомнить почти каждую фотографию, которую я когда-либо сделала, но самые важные для меня - это фотографии моих родных.

Эмили Гартуэйт

Кто тебя больше всего вдохновил на творческом пути?

Мастера классических портретов с их способностью создавать свет. Мне всегда нравился Норман Паркинсон: он невероятно умеет использовать цвет, в особенности, в своих индийских работах.

Эмили Гартуэйт

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