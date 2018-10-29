Фотожурналист Эмили Гартуэйт о частных историях и контрастах большого города

Гартуэйт, которой в этом году исполнилось 25, увлеклась фотографией в возрасте 15 лет. Сегодня ее работы публикуют в известных журналах, девушка уже получила несколько престижных премий.

"Взаимодействие с объектом съемки приносит глубокое удовлетворение. Нам есть, чему поучиться друг у друга."

Как ты увлеклась фотографией?

Моя семья из графства Саррей в Великобритании. Там, где мы жили, случился огромный лесной пожар, и я взяла фотоаппарат мамы, чтобы сделать несколько фотографий. Потом отправила эти фотографии в местную газету. Так опубликовали мое первое фото. Мне хотелось, чтобы люди знали, что случилось.

Эмили Гартуэйт

Что ты берёшь с собой в дорогу и какой камерой пользуешься?

Я беру с собой "маленькие приятности", вроде любимых эфирных масел, маски для глаз, берушей и, наконец, самое главное - пакетиков чая.

Я использую Leica M240.

Эмили Гартуэйт

Когда ты только начала фотографировать, чего тебе больше всего не хватало?

Лучшие истории - это истории, которые находятся близко от тебя. С января этого года я стала уделять много внимания Лондону.

Эмили Гартуэйт

Как бы ты охарактеризовала твой стиль в фотографии?

Фотожурналист, специализирующийся в гуманитарных проблемах и проблемах, связанных с окружающей средой.

Эмили Гартуэйт

Что ты больше всего любишь фотографировать и почему?

Для личного и профессионального развития, я всегда предпочту фотографировать людей или животных, а не пейзажи. И у того, и у другого есть свои особенности, но мне кажется, что взаимодействие с объектом съемки приносит глубокое внутреннее удовлетворение. Нам есть много чему поучиться друг у друга.

Эмили Гартуэйт

Твоя любимая точка в Европе и почему?

На данный момент - это Лондон. Несколько месяцев назад меня пригласили на праздник индийцев из Шри-Ланки на севере Лондона. Я провела там почти весь день, пробуя местные блюда, наблюдая за уличными представлениями и закрытыми церемониями. Сразу после этого я прогулялась в сторону Хампстеда, где пожилые английские пары в соломенных шляпах попивали чай с булочками. Контрасты - то, что делает этот город уникальным.

Эмили Гартуэйт

Твой самый запомнившийся кадр?

Я могу вспомнить почти каждую фотографию, которую я когда-либо сделала, но самые важные для меня - это фотографии моих родных.

Эмили Гартуэйт

Кто тебя больше всего вдохновил на творческом пути?

Мастера классических портретов с их способностью создавать свет. Мне всегда нравился Норман Паркинсон: он невероятно умеет использовать цвет, в особенности, в своих индийских работах.

Эмили Гартуэйт

Следите за творчеством Эмили Гартуэйт и других фотографов нашей рубрики "Европейский объектив" в сети Instagram.