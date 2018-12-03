Фоторужьё Даниэла Греку

Работы Греку безупречны: он создает яркие образы из казалось бы тривиальных сцен благодаря замечательной работе со светом, цветовой гаммой и кадровой композицией.

Отметим также, что Даниэл - давний поклонник ТВ-канала Euronews и подписан на наш портал в "Фейсбуке". Он начал заниматься фотожурналистикой с нуля, и со временем попал на такие престижные платформы, как National Geographic и корпорации Nikon.

Он утверждает, что какого-то особого стиля в фотографии у него нет. Но в его фото-стандартах угадывается несомненная чувствительность к природе и особенно - к животным, которых он любит снимать с помощью телевика.

Мы пообщались с Даниэлем, чтобы побольше узнать о его путешествии в мире фотографии. Несмотря на свой очевидный талант, он скромно отзывается о своих работах и, по больше части, немногословен.

Как началось твоё путешествие в мире фотографии?

Я начал с семейных фотографий, потом стал снимать природу, цветы... Довольно скоро увлечение переросло в настоящую страсть, я начал всё больше вкладывать в фотографию, как в плане времени, так и в финансовом отношении, для того, чтобы приобрести оборудование посолиднее. Я люблю снимать, поскольку это позволяет мне подметить нюансы, которые зачастую ускользают от взгляда других наблюдателей.

Что ты берёшь с собой в дорогу и какими пользуешься объективами?

Когда я езжу, у меня всегда с собой аппарат и лэптоп. Компьютер нужен, чтобы просматривать материал на хорошем экране в высоком разрешении, таким образом позволяя оптимизировать настройки при съёмке, экспозицию. Просмотр кадров на большом экране также позволяет вернуться в те замечательные места, где я снимал, - иногда что-то не сразу заметишь в кадре.

Для съёмки я использую Nikon D7200 с тремя объективами: Nikkor 18-70 мм для широкого формата, Nikkor 50 мм f/1.8 и "телевик" Nikkor 70-300 мм.

Как бы ты описал свой стиль в фотографии?

Мой стиль - полное отсутствие стиля. Просто у меня нет какого-то конкретного стиля. Мне нравится фотографировать природу, людей, городские зарисовки, животных... Люблю попробовать разные подходы к объекту съёмки, искать наилучший ракурс для каждого из них. Иными словами, я люблю экспериментировать.

Твоё любимое место или предмет для фотографии?

Мне нравится Бухарест: это большой город, для фотографа здесь есть поле для выбора: исторический центр, большие здания, много всяких событий каждый день, улочки старого города, вся "сцена" большого города, парки, природа, озера и - конечно же - люди!

Ваша любимая точка на карте Европы?

Греция. Мне нравится синяя палитра моря.

Твой самый запомнившийся кадр?

Фотография ночного Бухареста, которую я сделал с высокой точки. Этот кадр стал обложкой одного из порталов Euronews на "Фейсбуке".

Что тебя больше всего вдохновило на творческом пути?

Живопись моей матери.

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