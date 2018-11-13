Московский метрополитен в фото 360

Благодаря пышной архитектуре, обилию мрамора, гранита и сложных мозаик, он получил несколько наград, включая Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году.

Станция "Маяковская" была открыта в сентябре 1938 года. Основой декора стали мозаики на авиационную тему, сделанные по эскизам советского художника Александра Дейнеки, работавшего в стиле соцреализма.

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Станция создана в эпоху "сталинского ампира", но из-за авангардных колонн и арок, покрытых нержавеющей сталью, ее можно причислить к стилю ар-деко.

В годы войны станция служила бомбоубежищем. В 1941 году здесь прошел Московский съезд депутатов, на котором выступил Сталин.

"Площадь Революции"

Подземный вестибюль станции "Площадь Революции" напоминает музей скульптур: на станции под колоннами расположились 76 бронзовых фигур. Главный сюжет - становление "Страны советов".

Скульптуры расставлены в хронологическом порядке от событий октября 1917 года до декабря 1937. Во время войны их разобрали и вывезли в Среднюю Азию. Они были возвращены в 1944 году.

Среди москвичей и многочисленных туристов ходит поверье, что потереть нос пса у "Пограничника с собакой" приносит удачу.

"Киевская" (кольцевая)

"Киевская" открылась в 1954 году.

Проект станции был выполнен киевскими архитекторами в стиле, характерном для украинского зодчества 18 века. Оформление станции посвящено дружбе российского и украинского народов.

На одной из стен зала первоначально находился мраморный барельеф с портретами Ленина и Сталина. Сейчас на его месте находится барельеф одного Ленина.

"Новослободская"

Открытая в 1952 году, "Новослободская" - последняя из пяти станций, спроектированных известным советским архитектором Алексеем Душкиным.

Станция украшена витражами, подсвеченными изнутри, и монументальным панно "Мир во всем мире". На панно изображена мать с младенцем, который тянет руки к голубю. Первоначально на месте голубя находился медальон с портретом Сталина.

Никита Хрущев приказал демонтировать это изображение, но его сохранили, закрыв стеной, облицованной гранитом. Панно было "замуровано" до прихода к власти Леонида Брежнева.

"Проспект мира" (кольцевая)

Станция "Проспект мира" открылась в том же году, что и "Новослободская". Тема оформления станции - развитие сельского хозяйства в СССР.

Из-за находящегося поблизости Ботанического сада МГУ до 1966 года она носила название "Ботанический сад".

"Комсомольская" (кольцевая)

Станция открылась в январе 1952 года, она посвящена "победоносному российскому оружию".

Восемь огромных мозаик иллюстрируют речь Сталина на параде 7 ноября 1941 года. В ней упоминались знаковые личности в истории России: Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский.

На мозаиках также изображен сам парад и взятие Рейхстага.

Знаете ли вы?

Строительство метро в Москве началось в 1931 году и не прекращалось даже во время Второй мировой войны. За первое десятилетие удалось построить 22 станции и проложить около 25 километров линий.

В мае 1935 года открылась первая очередь московской подземки – от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры". Первая линия включала 13 станций, общая протяженность путей составляла около 11,5 километров.

Сегодня Московский метрополитен насчитывает 252 станции.

В 2017 году московская подземка перевезла 2,4 миллиарда человек. Это больше, чем все население России в 16 раз.

За последние восемь лет протяженность метро выросла на 30%.

Арбатско-Покровская линия - самая длинная, она составляет 45,1 км. Самой короткой является Каховская, ее длина едва превышает три километра.