«Паритет будет выдержан в любом случае»

В российском МИДе сдержанно комментируют намерение американского руководства выйди из ДРСМД. Глава министерства Сергей Лавров подчеркнул, что выход из договора — это чётко описанная процедура, которая пока не была задействована:

«Сейчас не очень продуктивно „гадать на кофейной гуще“. Мы дождемся официальных разъяснений со стороны наших американских коллег и тогда уже будем определять свою позицию, исходя не из намерений, а из четко выраженных решений».