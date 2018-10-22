«Паритет будет выдержан в любом случае»

В российском МИДе сдержанно комментируют намерение американского руководства выйди из ДРСМД. Глава министерства Сергей Лавров подчеркнул, что выход из договора — это чётко описанная процедура, которая пока не была задействована:
«Сейчас не очень продуктивно „гадать на кофейной гуще“. Мы дождемся официальных разъяснений со стороны наших американских коллег и тогда уже будем определять свою позицию, исходя не из намерений, а из четко выраженных решений».
В то же время в Российском руководстве не скрывают, что уже само намерение вызывает большое беспокойство:
«Любое действие в этой сфере будет встречать противодействие, потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета. Такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах. Мы несём ответственность за глобальную стабильность. Рассчитываем, что США тоже не откажутся от своей доли ответственности».
В Кремле также подчёркивают необходимость соблюдения баланса и отвергают обвинения в том, что этот баланс нарушает Москва:
«Мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД. Россия была и остается приверженной положениям этого договора. И мы считаем, что намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным».