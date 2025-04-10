Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Россия и США провели обмен заключенными. Освобождена Ксения Карелина

ФАЙЛ: Ксения Карелина сидит в стеклянной клетке в зале суда в Екатеринбурге, 15 августа 2024 года
ФАЙЛ: Ксения Карелина сидит в стеклянной клетке в зале суда в Екатеринбурге, 15 августа 2024 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В Россию вернулся Арутр Петров, обвиненный в США в экспорте микрочипов военного назначения.

Россия и США провели в Абу-Даби обмен заключенными.

Освобождена гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная властями РФ к 12 годам тюрьме по статье о государственной измене. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что она "уже в самолете возвращается домой, в США". Карелину задержали в феврале 2024 года, когда она приехала к родственникам в Екатеринбург. Сначала ее задержали на две недели по административной статье о мелком хулиганстве. Затем ФСБ обвинила ее в сборе средств в интересах ВСУ. Поводом для обвинения стал денежный перевод в размере около 50 евро с американского счета в благотворительный фонд Razom for Ukraine, информацию об этом нашли в телефоне Карелиной.

Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ подтвердил российском информагентству ТАСС, что в рамках этого обмена в Россию вернулся гражданин России Артур Петров, задержанный по запросу США в 2023 году на территории Республики Кипр и в 2024 году экстрадированный в США, где его обвинили в нарушении закона об экспортном по подозрению в экспорте микрочипов военного назначения. Ему грозило до 20 лет лишения свободы. У него также есть гражданство Германии.

В Вашингтоне назвали дело против Карелиной "абсолютно нелепым".

Карелина, бывшая балерина, получила гражданство США, выйдя замуж за американца и переехав в Лос-Анджелес.

Американское издание Wall Street Journal сообщает, в переговорах по обмену принимал участие директор ЦРУ Джон Рэтклифф, он также присутствовал в аэропорту Абу-Даби при обмене. По данным WSJ, Рэтклифф общался с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым и главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

РФ обменяла французского исследователя Лорана Винатье на российского баскетболиста

Россия освободила американского учителя, в Вашингтоне это назвали жестом доброй воли

Хотят ли русские мира? Заявления Кремля и МИДа РФ