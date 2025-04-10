Россия и США провели обмен заключенными. Освобождена Ксения Карелина

Россия и США провели в Абу-Даби обмен заключенными.

Освобождена гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная властями РФ к 12 годам тюрьме по статье о государственной измене. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что она "уже в самолете возвращается домой, в США". Карелину задержали в феврале 2024 года, когда она приехала к родственникам в Екатеринбург. Сначала ее задержали на две недели по административной статье о мелком хулиганстве. Затем ФСБ обвинила ее в сборе средств в интересах ВСУ. Поводом для обвинения стал денежный перевод в размере около 50 евро с американского счета в благотворительный фонд Razom for Ukraine, информацию об этом нашли в телефоне Карелиной.

Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ подтвердил российском информагентству ТАСС, что в рамках этого обмена в Россию вернулся гражданин России Артур Петров, задержанный по запросу США в 2023 году на территории Республики Кипр и в 2024 году экстрадированный в США, где его обвинили в нарушении закона об экспортном по подозрению в экспорте микрочипов военного назначения. Ему грозило до 20 лет лишения свободы. У него также есть гражданство Германии.

В Вашингтоне назвали дело против Карелиной "абсолютно нелепым".

Карелина, бывшая балерина, получила гражданство США, выйдя замуж за американца и переехав в Лос-Анджелес.

Американское издание Wall Street Journal сообщает, в переговорах по обмену принимал участие директор ЦРУ Джон Рэтклифф, он также присутствовал в аэропорту Абу-Даби при обмене. По данным WSJ, Рэтклифф общался с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым и главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.