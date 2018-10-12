Алексей Овчинин и Ник Хейг прибыли в Звёздный городок, где экипаж «Союза МС-10» пройдёт полное медицинское обследование и реабилитацию. В ходе аварийного снижения и посадки космонавт и астронавт перенесли большие перегрузки. Но по словам медиков, они были к такому полностью готовы, и серьёзных последствий для здоровья нет:
«Союз»: следствие и последствия
«Союз»: следствие и последствия
Вячеслав Рогожников, замглавы Федерального медико-биологического агентства:
«Космонавты абсолютно здоровы, самочувствие у них хорошее, просто регламентом предусмотрена необходимость диспансеризации и обследования. А так они здоровы и в медицинской помощи не нуждаются».
Представители следственной комиссии сообщают, что располагают всеми необходимыми материалами для того, чтобы установить точную причину произошедшего. В числе прочего, в Казахстане собраны все обломки аварийных ступеней.
Но на время следствия прекращаются запуски носителей «Союз» — а следовательно полёты как пилотируемых кораблей, так и грузовых «Прогрессов». Теперь главный вопрос — что будет с МКС.
Сергей Крикалёв, исполнительный директор «Роскосмоса»:
«Корректировка программы, естественно, будет. Может быть, на несколько дней продлим полет этого экипажа [который сейчас на борту МКС], но у нас нет больших возможностей продлевать намного этот полёт. Постараемся насколько возможно ускорить старт следующего экипажа».
Ряд экспертов говорят о возможности законсервировать МКС, оставив её без экипажа, однако это было бы нежелательно: опыт эксплуатации советских «Салютов» говорит о том, что консервация грозит серьёзными последствиями.
Пока что отменён выход в открытый космос, который должен был установить причину предыдущего инцидента — разгерметизации одного из пристыкованных к станции «Союзов».