Рецепт от француза из Токио: мороженое для рыбы

Француз Тьерри Вуазан (Thierry Voisin) трудится в одном из токийских ресторанов.Большой поклонник качестенного васаби, он показал, как эта приправа может оттенить вкус рыбного блюда.
Маринованная скумбрия с шербетом из васаби
Вам понадобится:
- одна скумбрия
- уксус
- небольшая морковь
- лук-порей
- мини-луковицы
- 200 граммов овощного бульона
- немного сока водоросли комбу
- перец
- кориандр
- 100 мл шампанского
- 2 листа желатина
- цедра апельсина
- конфитюр из водорослей вакаме
- 100 г сахара
Шербет из васаби:
- 21 г васаби
- 24 г листьев васаби
- 90 г сазарного сиропа
- 150 г сливок
- 300 мл молока
- масло из виноградных косточек
Мастер-класс по приготовлению блюда можно увидеть в новом выпуске программы "Вкус", посвященном васаби.