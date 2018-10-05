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Рецепт от француза из Токио: мороженое для рыбы

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Рецепт от француза из Токио: мороженое для рыбы

Рецепт от француза из Токио: мороженое для рыбы
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Француз Тьерри Вуазан (Thierry Voisin) трудится в одном из токийских ресторанов.Большой поклонник качестенного васаби, он показал, как эта приправа может оттенить вкус рыбного блюда.

Маринованная скумбрия с шербетом из васаби

Вам понадобится:

  • одна скумбрия
  • уксус
  • небольшая морковь
  • лук-порей
  • мини-луковицы
  • 200 граммов овощного бульона
  • немного сока водоросли комбу
  • перец
  • кориандр
  • 100 мл шампанского
  • 2 листа желатина
  • цедра апельсина
  • конфитюр из водорослей вакаме
  • 100 г сахара

Шербет из васаби:

  • 21 г васаби
  • 24 г листьев васаби
  • 90 г сазарного сиропа
  • 150 г сливок
  • 300 мл молока
  • масло из виноградных косточек

Мастер-класс по приготовлению блюда можно увидеть в новом выпуске программы "Вкус", посвященном васаби.

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